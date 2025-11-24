美股｜道指高收202點　納指升2.69%　Tesla及Alphabet飆逾6%

市場對聯儲局12月減息預期升溫，美股周一（11月24日）造好。道指曾最多跌137點，但其後回升，至收市漲202點。納指最多曾升643點或2.88%，至收市仍漲2.69%；標指最多曾升112點或1.70%，至收市仍漲1.55%



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間11月25日

【05:22】Nvidia漲2% 蘋果升1.63%

道指收市報46,448.27點，升202.86點或0.44%；納指收報22,872.01點，漲598.92點或2.69%；標普500指數收報6,705.12點，升102.13點或1.55%。

美股七雄全線上揚，Tesla升6.82%，每股收報417.78美元；Google母公司Alphabet股價升6.31%。Nvidia漲2.05%，每股收報182.55美元；Amazon升2.53%、蘋果公司（Apple）漲1.63%，Meta漲3.16%、微軟（Microsoft）也升0.40%。

【05:11】中概股指數收漲2.82% 阿里巴巴升5.20%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.82%。其中，阿里巴巴ADR漲5.20%，百度升7.44%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

【05:08】油價約升1.3% Bitcoin重上8.9萬美元

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報58.84美元，升0.78美元或1.34%。倫敦布蘭特期油收報63.37美元，升0.81美元或1.29%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,103.60美元、24小時內升逾1%。

【05:06】美元指數微跌 現貨金價漲逾1.6%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，在匯市尾市收於100.14，跌0.04%。其中，美元兌日圓最新報 156.86，升0.30%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報4,132.00美元，升66.10美元或1.63%。

【04:28】恒指夜期收報25,874點 高水158點

恒指夜市期指收報25,874點，升160點，較恒指收市25,716點，高水158點，成交23,426張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

本港時間11月24日

【22:53】Amazon升2% Nvidia下跌

道指最新報46,199點，跌45點或0.10%；納指最新報22,592點，升319點或1.43%；標普500指數現報6,645點，升42點或0.64%。

其中，Tesla現升5.09%、Amazon漲2.00%、蘋果公司（Apple）漲0.91%；Nvidia則跌0.37%。

【22:43】油價反覆 Bitcoin約於8.5萬美元水平

油價反覆。紐約原油期貨現時每桶57.89美元，升0.08美元或0.14%；倫敦布蘭特期油每桶報61.76美元，則跌0.18美元或0.29%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報85,867.83美元、24小時內約跌0.7%。