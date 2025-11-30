投資亂「瞓身」　不如識「攤唞」｜刁佬

刁佬近年少寫文章，反而多了時間思考，尤其是近年香港這個彈丸之地風雨飄搖，以往每次遇見風暴都會見到財富轉移，由原有的一批富豪由另一批新進富豪接力。但近年所見的卻是整體財富收縮，不少基石永固的家族跌落神壇，但未見新進高手接力。可見大勢所趨之下，保留實力比一切重要。

刁佬大半生都在資本市場之內工作，但其實一生人所買過的股票不到十隻。朋友都笑言，我到底是否對市場已經失去信心，其實刁佬只不過是一個從屋村長大的小人物，從小就明白困難從來都是因為袋中沒有應急錢，所以雖然希望在市場中可以贏錢，但更怕在市場中輸錢。小時候做過兼職小販，也到過工地搬磚，深切體會賺錢困難，明白知識與技術可以改變生存能力，更清楚賺到每分錢都是有血有汗。

所以刁佬在投資的時候往往都會問自己幾個重要的問題，投資的項目到底是做什麼？到底他們如何賺錢？如果真的那麼賺錢，為什麼要找到我們去募集資金？到底投資的夥伴是否信得過？相信這幾個問題好多時候大家都會撫心自問。尤其是每次見到高回報項目，刁佬膽小怕輸都會尋根究底，不然不敢輕易下注。原因很簡單，就是因為窮。當然有錢與窮從來都是相對的，既然自己口袋裏的錢就是小小的一筆，只能投到一個項目裏，怕輸的刁佬只好在自己有限的知識裏面尋找答案。

一直都記得巴菲特講過的一個故事，投資就像打棒球一樣，投資項目就像棒球，從不同角度飛到你身邊，而投資就像揮棒，不過你揮棒的次數總是有限的，如果資源有限只得一次機會揮棒，其實可以只看看，不揮棒，反正看看也不用錢。刁佬一直相信不投資也是一種選擇，有能力保持本金不輸，等候到天時地利站在投資者這一邊的時候問清楚自己那幾個問題再揮棒也不遲。

我們不是沒有腳的飛鳥，與其在大風大雨中追逐回報，不如找個地方休息，靜待風暖花開。時代不同，今日資訊爆炸，每天飛到我們身邊的投資機會多不勝數，以往機不可失失不再來的情況越來越少，刁佬一直相信賺少了總比輸錢好。

投資是財富累積的其中一種方式，不是必然，更不是生活的需要，反而努力賺錢過好生活比一切都重要。當你吃而無味睡不安寢的時候，那裏還有精神挑選好投資項目為你的財富保駕護航？

刁佬請教個讀經濟學的朋友，到底財富是什麼？他們告知財富就是社會中調動資源的能力。大部份人安頓好三餐一宿之後開始追求消費娛樂，當這些都滿足後，自然希望進階可以更上一層樓。在現今社會財富當然是推動上進的一個原始動力，更是保障生活的安全網，畢竟衣食住行樣樣要錢。

十分有趣的是經濟學朋友反問刁佬，過去人生之中最快樂的時候有多少是與金錢直接掛鉤？這個問題每個人都有不同的答案，刁佬的回答只屬個人意見，不過看着一家人的舊照片，總會給刁佬會心微笑，財富的確是刁佬生活的一個重要工具，但它不是一個目的。

