國際客問香港是否穩定　意裔稅務專家：法制始終可靠　仍保持優勢

貿發局舉辦的推廣活動「成就機遇.首選香港」（Think Business, Think Hong Kong） 日前在意大利米蘭舉行，吸引超過 700 位商界領袖、政府官員及投資者參與。以香港為總部的會計事務所 Monx 創辦人Stefano Passarello正是意大利商界代表。



他雖然是意大利裔，但在香港生活超過半生、其妻子更是土生土長的港人，「這裡有山徑、茶餐廳、多元文化，真實且充滿生命力。我生活在香港，妻子來自香港，孩子在此出生，事業從這裡起步——香港是我堅實的根。」



Stefano Passarello表示，國際客戶最憂慮香港政治與社會穩定性。（黃文琪攝）

國際客最常問香港是否穩定

同熱愛這片土地，Stefano Passarello不避談香港目前的困境，例如中小企業受貴租與消費模式轉變衝擊、餐廳結業、空氣污染問題等。

但他依然認為香港仍將保持優勢，「始終遵循週期規律：繁榮、衰退、復甦、再繁榮，展現出強大韌性」。

擁有超過15個司法管轄區的稅務與會計執業資格，業務遍及亞洲、歐洲、中東與北美，Stefano Passarello表示，國際顧客最憂慮香港政治與社會穩定性。

而他本人回應始終如一，「香港普通法體系與金融監管始終可靠」，儘管香港經歷了周期性低潮，但已度過轉折點，正強勢恢復。

Stefano Passarello觀察到，過去兩年外流人才正逐步回流。（資料圖片）

港會計事務所離岸營運 解決人才短缺問題

對於外界普遍關注的人才短缺問題，Stefano Passarello認為情況正在改善。他觀察到，過去兩年外流人才正逐步回流，而會計事務所也越來越普遍地採用離岸營運模式例如菲律賓團隊由香港管理，也緩解了人才短缺問題，「香港人正轉型為管控者，因為他們值得更高薪酬及承擔更多的責任」。

被問及如何看待香港與內地的聯繫，Stefano Passarello 表示，通過《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA） ，香港企業進入內地市場遠較海外投資者便利，「立足香港，等於一隻腳踏進大灣區。」

Stefano Passarello認為，香港經濟正強勢恢復。（VCG）

港虛擬資產發展具可持續性

此外，作為虛擬資產方面的稅務專家，Stefano Passarello認為，儘管杜拜積極以更吸引的方式令到大批公司進駐，但香港是設立虛擬相關業務的首選。

他認為香港虛擬資產發展是「比較自然地發展」，因此更具可持續性，而杜拜則可能存在泡沫。