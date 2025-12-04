新世界藉換債助削債逾11億美元　彭博﹕68億美元債券待進一步管理

新世界（0017）上月公布債券及票據置換方案，擬發行合共不多於19億美元的永續債及票據，以換取現有持有人手頭上的永續債及票據，惟需要「剃頭」（hair cut），其中永續債「剃頭」幅度最高達到53%。



公司於周三（3日）晚上公布置換方案結果，預料總值22.92億美元的永續債及2.35億美元票據，將會被置換，因此公司需要分別發行11.75億美元新永續債及1.86億美元新票據，意味公司可以削減11.67億美元債務（約91億元）。

若公司公布的數據計算，即置換方案只能完成原來目標的71.6%。

在新永續債的交換要約最終結果方面，由於接受的總本金金額並未超過「最高永久公司上限」，所有在截止日期前提交的現有永久證券均被全數接納，不設比例削減。公司預計將額外發行871.3萬美元的新永續證券。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

至於現有票據的交換要約，亦因未超過「最高總額上限」，所有截止日期前提交的票據亦獲全數接納，不設比例削減。預計將額外發行4,657.6萬美元的新票據。

尚有68億美元債券待進一步管理

不過據彭博匯編數據顯示，新世界發展還有68億美元的現有債券需要進一步管理。《彭博》又指出，新世界可能會繼續與金融機構探討通過新的借款來償還現有債務的可能性，晨星公司分析師Jeff Zhang表示，並稱中國內地樓市低迷加劇了該公司的流動性挑戰，而且這種情況短期內可能不會改善。

彭博行業研究的信用分析師Daniel Fan表示﹕「如果他們仍然想削減永續債規模，通過再次提出要約並提供更優惠的條件可能更容易些」，並稱幾個月後可能會提出另一輪要約計劃。

新世界於上月初宣布，發行新的永續債及票據，以置換舊永續債及票據，發行額最多為19億美元﹙約148億港元﹚，包括最多16億美元利率9厘的新永續債，以及利率7厘於2031年到期的新票據。而新舊債置換，「剃頭」（Haircut）幅度最高為53%，惟新債票面利息較舊債顯著上升至9厘。其後公司宣布將永續債發行規模增至17.9億美元。