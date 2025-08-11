胡潤專訪｜一紙論盡天下富豪　最懂中國的老外　如何靠金榜發跡？

「抱歉再等我5來分鐘」，這是胡潤受訪前第一句話。無論是字正腔圓的普通話發音，還是不經意間，地道使用「5來分鐘」表示口語的「大約5分鐘」，都透露著，這位創造富豪榜的英國人，不單對中國富豪群體如數家珍，還有因扎根於此，而處處熏陶出的了如指掌。



1999年在上海創業，靠一紙富豪榜單「指點江山」，築成自己的商業帝國。有人讚其紀錄時代；也有人質疑其權威，只是風口上的「投機者」。《胡潤百富榜》創始人胡潤接受《香港01》專訪時，憶述創業路，笑稱其實每五年都想放棄走下去，但最終促使其不斷做出改變一生的決定，只因簡單兩個詞「Why not？」



名校畢業先任會計師 唸中文系結緣中國

1970年生於盧森堡，中學就讀頂級名校伊頓公學（Eton College），與英國王子「做校友」，23歲從杜倫大學（Durham University）畢業，胡潤的求學路，頗顯精英主義。

不過，並非外人認為的家世雄厚，胡潤形容自己算「白手起家」，拿著工資創業。他此前就曾戲稱，父輩應已算「富不過三代」的第三代，家中支持有限。畢業後，胡潤選擇和父親一樣，成為會計師，在倫敦就職於曾為全球前五大會計事務所的安達信。該事務所後因造假醜聞，被同業合併，中港業務最終就併入，如今人們熟知的羅兵咸永道PwC。

命運齒輪悄悄轉動，胡潤大學時出於興趣，其實修讀的是中文系，早在1990年就前往北京，在中國人民大學交換過一年。因有中文背景，他在1997年被公司調至上海分部。有趣的是，與胡潤同期的舊同事中，還誕生了另一位財經界名人，便是阿里巴巴（9988）前主席張勇。

英國人胡潤自1997年，因工作調動前往上海，隨後便扎根中國。

來華兩年決定創業 《福布斯》伯樂變對手

來華兩年後，胡潤決定創業，說不清是哪一刻，什麼原因下定的決心，只是在中國經濟的騰飛下，為什麼不去做一個記錄者呢？如今的他以「調研研究」，形容離開會計行業後的經歷，其實公眾早已知悉，當時的他正是為另一間著名榜單，即《福布斯》富豪榜工作。

「成也蕭何，敗也蕭何」，《福布斯》既可算胡潤的「伯樂」、「舊東家」，給了他第一份榜單曝光的機會，但隨後也多有矛盾產生，雙方一度傳出侵權糾紛，要對薄公堂。胡潤這才離開，於2003年自立門戶。

至於緣何選擇深耕中國，胡潤表示，其實是一早便意識到「中國只要往前走，會走得很快」，所以即便毫無人脈根基，照舊想一闖。不過他也坦然透露，心中常打「退堂鼓」，「我覺得我就all in，看能不能行，不行那還有其他辦法，也許回到我的本行做會計師。」

胡潤表示，其三個子女都在上海成長，各個中文水平都勝過他本人。（資料圖片）

06年營收即傳超千萬 國際大牌贊助吸金

胡潤賭對了。中國有句老話「悶聲發大財」，如今的他對身家幾何諱莫如深，但翻查早年資料，可見2006年左右，他就對許多內媒談及，其當時年營收，已達千萬元人民幣級別。

胡潤自評為「用榜單講故事的人」，且公司沒有從外融資，也難定義何謂「第一桶金」。他解釋稱，許多大牌，例如佳士得拍賣行、英國賓利汽車Bentley乃至銀行，都非常願意認識上榜企業家，他居中撮合「把全球華人都聚在一起」，通過廣告、贊助等獲得收入。

胡潤自評為「用榜單講故事的人」，他居中撮合「把全球華人都聚在一起」。（資料圖片）

借鑒抖音張一鳴成功 轉戰自媒體

如今的他事業有成，膝下三個子女也回英國讀書。胡潤笑稱，孩子們其實長在中國，各個中文水平都勝過他，如今他是在上海和牛津「兩地飛」。他也不吝在社交平台大曬日常，包括參與兒子畢業典禮，這也正是他近期的新目標，打造個人自媒體賬號。

Labubu全球爆火，胡潤日前以一隻由泡泡瑪特（9992）創始人王寧，親筆簽名的絕版Labubu，在「以物易物」遊戲中，換得一輛價值百萬元的無人駕駛車，引發全網熱議。這件事，正是他通過抖音、小紅書等個人社交平台刊出。

他透露，其實做自媒體，僅有短短9個月，起初甚至非常抗拒，後來在朋友勸說下，同樣也在自己的榜單中意識到，TIKTOK火遍全球，字節跳動能因此成為全球最大獨角獸，創始人張一鳴的成功，足以證明短視頻就是時代的一個風口，那為什麼不試試呢？

五年考慮一次放棄 進退間先問Why not？

高山低谷都是創業的尋常事，所以想過放棄嗎？「想啊，我五年就想一次」，胡潤立刻給出肯定的回答，隨即哈哈大笑。話雖如此，其實是他每五年都會思考，還要不要往前走。每每遲疑，通過多接觸企業家，就又會被他們的精神吸引感染，繼續做下去。

胡潤的最近一次復盤，便是在去年。他透露，在去年制定的「五年計劃」中，首先是想要緊跟中國的全球化趨勢，將榜單在全球落地，加強與英、德、加等更地本土企業家的對話，再逐步將中國的企業家帶到當地。

此外，胡潤也希望可以深挖部分行業，尤其是中國走在世界前列的行業。他比喻道，就像在乒乓球領域，中國實力強勁，國內運動會的水準，已經基本可追趕奧運會。因此若深挖此類領先行業，待到日後推廣向世界時，可以獲得更好的機會。

胡潤在個人社交平台，發佈參與兒子畢業典禮的相片。

回視整場對話，涉及人生選擇的發問中，種種關乎「Why」的問題，他總會先脫口而出反問「Why not？」。

正如粵劇《牡丹亭》有一句唸白，「你既怕，又何必想；你既想，又何必怕」，無論是學中文、去創業，亦或是當下再攻自媒體，一切進退之間的挑戰，胡潤似乎總會先使出連環三招，兵來將擋，水來土掩，「Why not？為什麼不呢？你怕什麼呢？」