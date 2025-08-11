胡潤專訪｜冷眼觀豪門浮沉　「榜爺」評港富豪前景︰兩類新人入局

如果說，Rupert Hoogewerf這個名字，聽來頗陌生，相信「胡潤富豪榜」的名號，已算家喻戶曉。創業者藉榜上有名，論證江湖地位；老百姓評豪門興衰，以慰茶餘飯後；而國際資本也是從這份榜單開始，第一次了解神秘的中國富豪，並以此作為中國經濟變遷的側寫與注釋。



而這份榜單的創始人胡潤，卻是位不折不扣的英國「老外」，扎根中國近30年，變成名副其實的「中國通」。他接受《香港01》專訪時 ，談及對香港的看法，直言不能以單一地產行業的週期，判斷本港企業家的財富前景，未來「榜上有名」的香港富豪，會屬於新入局的「雙城記玩家」與「回流者」。



胡潤專訪｜一紙論盡天下富豪 最懂中國的老外 如何靠金榜發跡？

音譯撞名山西財神 1999年在滬創立富豪榜

許多人第一次知曉胡潤本尊，都會倍感訝異，這個地道的中國名字背後，竟是一張棕髮碧眼的西方面孔。現年55歲的胡潤，一口流利的普通話，娓娓道來介紹到，其名字來自音譯，但若直接譯為普通話的「葫蘆」，似乎並不好聽，故而化用「潤」字。

巧合的是，這也正是山西五台山，一位「元寶財神」的名諱，似乎冥冥之中，暗示著其與富豪共舞的創業之路。1997年因工作調度，胡潤前往上海的安達信事務所，擔任會計師。

兩年後，正值內地創業熱潮，胡潤亦躍躍欲試，因發覺世界對中國知之甚少，他最終選擇創立中國富豪榜。榜單最先獲得《福布斯》賞識，其本人也先在《福布斯》擔任研究員。不夠雙方後因版權等糾紛，最終分道揚鑣，胡潤這才自立門戶。

英國人胡潤1999年在上海創立富豪榜，至今已是第26年。（資料圖片）

對老牌港企印象深 轉攻投資有望守排名

天下英雄向來如過江之鯽，眼看起朱樓，眼看筵席散。2012年，胡潤首次發佈全球富豪榜，上榜門檻達百億美元。當時中國富豪僅佔得5席，前4位便是港「四大家族」，李嘉誠以240億美元的身家，位列全球第13，是毋庸置疑的中國首富，位置遙遙領先。

不過王座很快易主，2015年，萬達董事長王健林，首次超越李嘉誠，同期阿里巴巴（9988）創始人馬雲也對此發起衝擊。時至今年，作為本港首富的李氏父子，身家已跌至中國第9，兼以地產業的低迷，令人擔憂數年以後，本港富豪會否淪為「榜上無名」。

胡潤表示，香港老牌地產商的影響力不容忽視，他們七八十年代的艱辛創業故事，仍是提起港企，最令人印象深刻的招牌。更重要的是，港富豪佈局投資多年，可能現在的投資額度，已遠高於開發地產的額度。他直言，不止「四大家族」，許多老牌港企都在轉型，從海運、地產等改做投資，因此不可用單一行業的週期，判斷本港企業家的財富前景。

相識深圳富豪五成來港安家 可直升機每日通勤

另一邊廂，正如英國作家狄更斯的書名《雙城記》，胡潤明言，近年來本地老牌富豪的發展，確實有所局限，但不代表香港富豪圈「大局已成」，也有更龐大的富豪群體到來，便是在內地創業，在香港安家的「雙城記」玩家，尤其是港深雙城。

「我認識的，可以說，最起碼50%在深圳做的很大的企業家們，現在都安家到香港去了」，胡潤舉例指，近來與港股上市公司，大中華地產（0021）的主席黃世再會面，黃世再便是每天早上乘坐直升機，從香港直接飛到深圳的公司，晚上再飛回香港家中。

而在其2025年的中國百富榜中，打入三甲的騰訊（0700）創始人馬化騰，居住城市也被認定為香港，胡潤仍認為，馬化騰家庭事務，仍會在香港稍多，因此可被視為香港富豪。

胡潤表示，本港更龐大的富豪群體，會是在內地創業，在香港安家的「雙城記」玩家。（資料圖片）

環球富豪最讚「幾匹馬」 見證行業變遷三大特點

話題落至馬化騰，胡潤就也透露，其實最令其印象深刻的企業家，便是馬斯克、馬雲、馬化騰等「幾匹馬」，因為他們披荊斬棘在先，對創業家精神的貢獻巨大。而且企業家精神，與環球富豪格局，也在隨時代變化，可逐漸歸納出三大特點。

首先便是經濟能力愈來愈集中，大企業愈大，他舉例稱，首富馬斯克的財富，較幾年前已是「不可思議得多」，全球都需面對財富資源過分集中的問題。

相較之下，慈善業發展，跟不上財富創造的速度。胡潤以近期離世的本港富豪為例，如恒地（0012）李兆基、銀娛（0027）呂志和等，雖已好善樂施，做慈善的額度不少，但比例尚低，大筆財富還是更願留給自己的子女，此種現象也非香港獨有，全球亦然。

最後便是成功人士特質的變化，胡潤表示，以前大多依靠勇敢、勤奮、誠信等品質才能起家，但當市場競爭漸激烈，往往需要創業者，轉而依靠聰明才智、名校背景等，「你要靠你的大腦，而不僅僅是看第一個吃螃蟹的這種機會。」

胡潤表示，近年見及一些前往英國、日本、新加坡的創業者「回流」。（資料圖片）

見出海者回流 稱港國際化程度無疑中國第一

另外他特別提及，近兩年發現，一些前往英國、日本、新加坡的創業者「回流」，既因在香港可找到文化認同；也由於身處中國更為安全，各種意義上的安全。

疫情爆發後，世界格局變化，不乏外資撤離，也有本地居民另尋天地。胡潤則透露，他本人大多數在香港的朋友都沒有離開，基本都已安家，過得很開心，「香港疫情後當然也有一些變化，但全球這麼多城市都在變化，香港只是其中一個。」

自1997年來華，胡潤成家立業、生兒育女，膝下3個子女都在上海成長，各個識中文，待到讀書年紀，才陸續回英國求學。胡潤指，上海的國際化程度固然也很高，但疫情後，差距漸闊，「香港很明顯就是中國最國際化的城市，毫無疑問的No.1﹙第一﹚，基本上沒法比較。」

他解釋稱，許多世界巨企落戶上海後，其實趨於本土化，真正國際化的人才，仍多聚集香港。此外港擁有具強大研發能力的高校，擁有世界級的證券交易所，和流通的港元資本，其榜單上的富豪也多有意願，把家族辦公室設置在香港，國際化優勢實可謂得天獨厚。

胡潤指，上海的國際化程度固然也很高，但疫情令差距變大，香港是中國當下最國際化的城市，是毫無疑問的No.1。（資料圖片）

港人曾多擔巨企在地「一把手」 籲競爭中重尋定位

撰寫榜單，便似史官提筆，名利場中觀棋，還需有「旁觀者清」的冷靜。胡潤回憶對香港的初印象時坦言，90年代剛來中國時，曾在上海安達信會計事務所做過兩年，那時候服務的跨國企業當地「一把手」，基本全是港人，但現在幾乎已「絕跡」。

他指出，因為那時沒得選擇，大企業只認識香港的機構，但現在有全球各路人才，就算來自內地城市的競爭，都非常激烈，「那香港，當然你就要重新找到定位，不能就是很舒服地生活，因為其他人會把你的蛋糕都吃掉了」。

有競爭危機，就有合作機遇，例如與近鄰深圳，胡潤直言如此短時間內，深圳幾乎從0變成一個世界級的，GDP前20的大城市，「是歷史上了不得的案例，當然可以說有競爭，但粵港澳大灣區是有優勢的，深圳的發展可能是香港的大機會，香港前景仍然樂觀」。

憶述在華創業的26年，胡潤直呼感激，有幸見證改革開放的大半進程，希望再努力將榜單落地全球，加強與各地上榜企業的溝通，例如接洽老牌港企，就在其計劃之列。

他續指，令榜單獲環球認可，不單是事業發展機會，更是契合其創業初衷，即在全世界都鼓勵創業，鼓勵價值創造。