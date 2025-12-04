美股｜三大指數個別發展　道指收市跌31點

美國新領失業救濟人數回落，投資者評估聯儲局下周會議減息的可能性，美股周四（12月4日）個別發展，其中道指至收市跌跌31點。數據顯示，美國新領失業救濟人數19.1萬人，按周減少2.7萬，總數低於市場預期的22萬人，也是2022年9月以來的最低水平。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月5日

【05:10】Nvidia漲逾2% Intel跌逾7%

道指收市報47,850.94點，跌31.96點或0.07%；納指收報23,505.14點，漲51.04點或0.22%；標普500指數收報6,857.12點，升7.40點或0.11%。

重磅科技股方面，Meta傳將削減元宇宙項目3成開支，刺激股價升3.43%；Nvidia股價漲2.12%、Tesla漲1.73%。蘋果公司（Apple）則跌1.21%、亞馬遜（Amazon）挫1.41%。另外，Intel跌7.45%。

【05:03】中概股指數收漲0.39%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.39%。其中，阿里巴巴ADR跌0.38%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【04:40】油價約升1%

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報59.67美元，升0.72美元或1.22%。倫敦布蘭特期油收報63.26美元，升0.59美元或0.94%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報92,164.08美元、24小時內約跌0.8%。

【04:38】美元指數及現貨金價微升

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微升，在匯市尾市收於98.99，升0.14%。其中，美元兌日圓最新報 155.08，跌0.13%。

金價微漲。現貨黃金每盎司最新報4,205.99美元，升2.73美元或0.06%。

【04:25】恒指夜期收報25,900點 低水36點

恒指夜市期指收報25,900點，跌51點，較恒指收市25,935點，低水36點，成交8,530張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間12月4日

【22:50】Nvidia及Tesla升逾1.5%

道指最新報47,838點，跌44點或0.09%；納指最新報23,440點，跌13點或0.06%；標普500指數現報6,849點，跌0.5點或0.01%。

其中，Nvidia現升1.71%，為升幅最大道指成份股；Tesla亦升1.55%。

【22:45】油價變化不大

油價微跌。紐約原油期貨現時每桶58.93美元，跌0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油每桶報62.64美元，跌0.03美元或0.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報92,642.42 美元、24小時內約升0.2%。