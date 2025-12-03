美股｜道指收市升408點　Tesla升4%

美國ADP私人企業職位下跌，出乎市場預期，市場對聯儲局下周減息預期升溫。美股周三（12月3日）上揚，道指至收市升408點。數據顯示，美國人力資源服務公司ADP公布，美國11月私人市場職位減少3.2萬個，市場原先預期會增加1萬個。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月4日

【05:10】微軟跌2.50% Nvidia挫1%

道指收市報47,882.90點，升408.44點或0.86%；納指收報23,454.09點，漲40.42點或0.17%；標普500指數收報6,849.72點，升20.35點或0.30%。

重磅科技股方面，微軟跌2.50%，為跌幅最大道指成份股。Nvidia股價跌1.03%、亞馬遜（Amazon）跌0.87%、蘋果公司（Apple）跌0.71%。Tesla則升4.08%。

【05:03】中概股指數收跌1.38%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.38%。其中，阿里巴巴ADR跌1.87%。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

【04:25】恒指夜期收報25,829點 高水68點

恒指夜市期指收報25,829點，升88點，較恒指收市25,760點，高水68點，成交13,053張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

本港時間12月3日

【22:52】微軟跌近3% Tesla升2%

道指最新報47,490點，升15點或0.03%；納指最新報23,312點，跌100點或0.43%；標普500指數現報6,818點，跌10點或0.16%。其中，微軟跌2.90%，暫為跌幅最大道指成份股，Amazon跌1.16%、Nvidia跌0.82%；Tesla則升2.09%。

【22:48】油價上升 Bitcoin重上9.3萬美元

油價上升。紐約原油期貨現時每桶59.16美元，升0.52美元或0.89%；倫敦布蘭特期油每桶報62.93美元，漲0.48美元或0.77%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,054.50 美元、24小時內升逾6%。