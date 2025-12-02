美股｜道指收市升185點　波音飆一成　Bitcoin價格重上9.1萬美元

市場對聯儲局減息預期增加，美股周二（12月2日）造好，道指至收市升185點。



圖為2025年12月1日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月3日

【05:10】蘋果漲1% Intel升8.65%

道指收市報47,474.46點，升185.13點或0.39%；納指收報23,413.67點，漲137.75點或0.59%；標普500指數收報6,829.37點，升16.74點或0.25%。

其中，波音（Boeing）料明年737和787飛機的交付量增加，刺激股價至收市升10.13%，為升幅最大道指成份股。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）漲1.09%、Nvidia股價升0.86%、微軟（Microsoft）漲0.67%。亞馬遜（Amazon）宣布，旗下最新的人工智能（AI）晶片Trainium3已開始向客戶發售，股價升0.23%。另外，Intel也升8.65%。

【05:03】中概股指數收跌0.65%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.65%。其中，阿里巴巴ADR跌1.91%。

2025年6月13日，法國巴黎勒布爾熱機場（Le Bourget Airport），第55屆巴黎國際航空展（International Paris Airshow）開幕前，圖為美國波音公司的標誌。（Reuters）

【04:53】美元指數徘徊99水平 現貨金價回落

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，在匯市尾市收於99.35，跌0.06%。其中，美元兌日圓最新報 155.82，升0.23%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,208.82美元，跌23.47美元或0.55%。

【04:52】油價跌逾1.1% Bitcoin價格重上9.1萬美元

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報58.64美元，跌0.68美元或1.15%。倫敦布蘭特期油收報62.45美元，跌0.72美元或1.14%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,041.11 美元、24小時內升逾6%。

【04:25】恒指夜期收報25,965點 低水130點

恒指夜市期指收報25,965點，跌120點，較恒指收市26,095點，低水130點，成交12,657張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

本港時間12月2日

【22:52】Nvidia升逾2%

道指最新報47,326點，升37點或0.08%；納指最新報23,457點，升181點或0.78%；標普500指數現報6,833點，升20點或0.31%。其中，波音（Boeing）料明年737和787飛機的交付量增加，刺激股價升5.89%，暫為升幅最大道指成份股。重磅科技股方面，Nvidia升2.88%

【22:44】油價跌逾1% Bitcoin價格回升

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶58.46美元，跌0.86美元或1.45%；倫敦布蘭特期油每桶報62.31美元，跌0.86美元或1.36%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,844.05美元、24小時內約升3%。