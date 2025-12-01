美股｜道指收市跌427點　納指挫0.38%　阿里巴巴ADR升4.43%

受美國國債殖利率上升，以及經濟數據顯示關稅對製造業造成壓力的拖累，美股周一（12月1日）下跌，其中道指至收市跌427點。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間12月2日

【05:10】Nvidia及蘋果漲逾1.5%

道指收市報47,289.33點，跌427.09點或0.90%；納指收報23,275.92點，跌89.76點或0.38%；標普500指數收報6,812.63點，跌36.46點或0.53%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia漲1.65%、蘋果公司（Apple）漲1.52%；Google母公司Alphabet跌1.65%、微軟（Microsoft）跌1.07%。 另外，博通(Broadcom) 股價跌4.19%。

【05:03】中概股指數收漲0.87%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.87%。其中，阿里巴巴ADR升4.43%。

NVIDIA：圖為2025年8月27日拍攝的插圖，顯示Nvidia的標誌、電腦晶片和3D列印的機械手。（Reuters）

【05:02】美元指數徘徊99水平 現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，在匯市尾市收於99.41，跌0.03%。其中，美元兌日圓最新報 155.45，跌0.47%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,236.30美元，漲5.67美元或0.13%。

【04:51】油價升逾1.2% Bitcoin價格徘徊8.5萬美元

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報59.32美元，升0.77美元或1.32%。倫敦布蘭特期油收報63.17美元，升0.79美元或1.27%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報85,441.39美元、24小時內跌逾6%。

【04:25】恒指夜期收報26,219點 高水186點

恒指夜市期指收報26,219點，升163點，較恒指收市26,033點，高水186點，成交13,278張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

本港時間12月1日

【22:53】加密貨幣概念股下跌

道指最新報47,571點，跌144點或0.30%；納指最新報23,207點，跌158點或0.68%；標普500指數現報6,820點，跌28點或0.42%。其中，加密貨幣概念股下跌，Strategy跌6.39%，Coinbase跌2.79%，Bitfarms跌6.44%。

【22:47】油價升逾1.5% Bitcoin跌至8.6萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶59.46美元，升0.91美元或1.55%；倫敦布蘭特期油每桶報63.33美元，升0.95美元或1.52%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,164.82美元、24小時內跌逾5%。