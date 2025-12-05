宏福苑火災｜滙豐提供5萬元2年免息貸款　殘損鈔票符條件可獲兌換

因應香港金融管理局及銀行公會之公布，滙豐同步推出以下紓困措施，協助受災居民緩解財務壓力。即時紓困措施包括為受影響宏福苑居民信用卡還款及貸款提供預先批核的六個月還款寬限期，受影響客戶亦可申請最高港幣50,000元之免息分期貸款或信用卡現金分期計劃，還款期為24個月。



滙豐也推出費用豁免措施，包括為所有受影響客戶豁免相關手續費包括低額結存服務費及支票相關費用，也豁免所有向社福機構及「大埔宏福苑援助基金」捐款之手續費。滙豐並將延長分行營業時間，大埔分行及卓越理財中心將於本週末繼續延長營業時間，12月6日（星期六）營業時間為上午9時至下午5時，12月7日（星期日）營業時間為上午9時至下午1時。

同時，受影響滙豐保險個人保單持有人將獲得一筆過現金援助。至於兌換損毀的紙幣及硬幣方面，即日起，受災居民（包括非滙豐客戶）可以把任何發鈔銀行之殘損鈔票及硬幣交往發鈔行及代理銀行分行處理。發鈔行及代理銀行會根據以下基本原則安排兌換，包括鈔票/硬幣的真偽，不存在故意損害或企圖欺詐銀行的行為，以及鈔票剩餘部份最少能辨認其發鈔銀行及面額。

恒生提醒市民騙徒可能利用事件作案

另外，恒生銀行表示，支持大埔宏福苑火警受災人士，亦全力配合金管局及銀行公會宣佈的新一輪五項跟進措施，包括優先為他們處理賬戶和保險箱事宜，從各方面為他們提供便利和靈活的信貸安排以助其應急，延長大埔區分行的營業時間，並豁免「大埔宏福苑援助基金」的手續費，以方便善心人士捐輸。 恒生就今次火災事件深感難過，至今已推出不同措施支持受災人士，希望受事件影響的市民盡快回復正常生活。

恒生銀行並特別提醒市民，騙徒可能利用有關事件作案，誘騙或誤導客戶轉移或提取存款。捐款前應先核實籌款機構的背景，確保收款方是合法組織或慈善機構，請勿向未經核實的來源提供或轉發個人資料，亦切勿與其進行任何交易。如收到不明來歷的募捐宣傳，切勿掃描二維碼或連結，以免泄露個人資料或財務信息。

如遇到任何自稱本行的可疑來電、電郵、短訊或網站，請將相關資料發送至 phishing@hangseng.com 或致電本行(852) 2822 0228。如懷疑受騙，請致電「防騙易18222」熱線查詢，或報警求助。如欲查看更多保安提示，可登入本行網頁。