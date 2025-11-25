稅貸2025│借足7年「焗儲」一球實錄！　理財達人曝箇中技巧及風險

【稅貸 / 稅務貸款優惠攻略2025 / 定期存款】臨近年尾，又是稅貸大戰開跑時，今年有銀行更將稅貸的最低實際年利率下調至1厘以下，加劇戰況。著有《有升有息》一書的黎家良，早年曾在中資大行負責稅貸工作，他分享道，稅貸其實是銀行一年之中私人貸款利率最優惠的時期，因為臨近年尾，銀行也需要最後「跑數埋尾」， 故此有需要的打工仔是可以考慮的。雖然曾借稅貸入市股市，但黎家良提醒，目前經濟不景，借錢時更要慎防流動性風險。



理財專家曾借錢炒股︰變相逼自己儲錢

黎家良坦言，事實上，銀行在審批稅貸時，也不會去限定打工仔借錢後的實際用途，除了用來交稅或者其他私人用途之外，打工仔也可能會去買股票投資或做存款套息。

作為80後、於2007年大學畢業，黎家良以自己為例，早年23歲時月薪僅有1萬多港元，透過連續七年借稅貸10萬元至15萬元，乘低位買入收息股包括領展（0832）及港鐵（0066），最後在30歲時透過此方式成功儲得100萬元，成為百萬富翁。

黎家良認為，對自己而言，相較單純儲錢，借稅貸後因為每個月需要向銀行還款，變相會更有壓力及效率去逼自己儲錢，而最終能夠實現財務自由。

至於借稅貸買收息股票投資建議方面，黎家良就表示，自己從來都不建議買「貴野」做投資，即在高位買入股票，例如已經轉為紅底股的滙豐（0005），而會建議留意股價仍落後的其他收息股，例如港鐵，而投資目標是能夠足以還稅貸利息之餘，還能夠有錢賺。

不過，借錢買股，講求財政紀律及時機，無形中放大風險。黎家良也提醒，打工仔若想借稅貸，也需要留意實際情況，包括自己工作的行業或者公司，在目前經濟環境下，會否存在裁員風險，若不幸遭裁員就會面對在無收入情況下，仍需要支付稅貸利息的流動性風險。

與此同時，也要留意不要單純相信稅貸宣傳所稱的最低利率，因為要取得該利率，往往會附帶很多條件，而且需要大額借款，銀行最終批核的利率與宣傳可能會相差很遠，變相背負大額貸款。

黎家良表示，目前經濟環境下，會否存在裁員風險，若不幸遭裁員就會面對在無收入情況下，仍需要支付稅貸利息的流動性風險。（資料圖片）

現今裁員風險高 打工仔需留意流動性風險

認可財務策劃師李澄幸也表示，隨著科技及人工智能（AI）應用的增加，打工仔也需留意一些容易被取代的工種，包括行政及初級分析工作等，也會存在失業風險。而稅貸需要每月還款，故此需要留意相關的流動性風險。

而李澄幸個人則不建議，打工仔借稅貸去做投資例如買股票，因為需要衡量自身本身的財務狀況，若果投資成果在借款期間不理想，是否仍都有能力去每月還款，因為一旦不能準時還款，除了會遭受銀行罰息之外，更大的潛在影響是對個人信貸評估帶來負面衝擊，影響未來借貸，例如買樓等人生規劃。