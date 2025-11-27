宏福苑五級火｜港歷來重大保險索償　保聯推動「特事特辦」程序

大埔屋苑宏福苑於26日（周三）發生五級火警，截至發稿已造成至少55人死亡，包括一名消防員殉職，被形容為本港至少63年來最致命的火災，也成香港保險業重大索償事件。有保險業界消息人士向《香港01》透露，宏福苑業主立案法團向中國太平保險(香港)投保，投保期為今年1月1日至明年年12月31日，其中財產全險賠款總上限為20億元。災情影響及責任有待調查，但若以目前受影響的約1,980戶來計算，平均每戶賠償金額上限約101萬元。



羅少雄表示，由於此次火災事件涉及違規及傷亡人數眾多，料將成為香港保險業有歷以來重大索償事件。

勢成港保險業重大索償事件

國際專業保險資訊協會會長羅少雄表示，由於此次火災事件涉及違規及傷亡人數眾多，料將成為香港保險業有歷史以來重大索償事件，也是本港史上最大的火災索償事件，但補充由於傷亡人數等各方面仍待更新，暫難以估計業界需要賠償的金額。

他又稱，除了業主立案發團投保的財務綜合保險或者火險，也都涉及業主自己投保的家居保險，另外還有個人人壽保險、醫療保險、財務保險，以及法團要求承建商購買的工程保險等。

國際專業保險資訊協會會長羅少雄。﹙資料圖片﹚

保聯︰推動「特事特辦」程序

至於賠償到付需要的時間，羅少雄表示，財務綜合保險在一般情況下，在取得警方、消防及醫療報告後，再交由保險公司審查處理，一般1至3個月已可以有結果或者開展重修工程。而由於此次事件涉及違規及重大傷亡，預計需時約一年方有望資金到位，並安排到重建工程。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲則表示，保險業界已推動對受影響受保人「特事特辦」程序，並設立熱線電話，所有涉及家居保險、人壽、醫療及個人意外等投保人，均可以獲得相關優先服務。而以往需要的死亡證明，目前也只要根據警方公佈的死亡名單，即可處理。

另外，財務保險受保人也可申請臨時居所津貼，申請需要臨時居住於酒店等費用的實報實銷。

成立專人接聽熱線 盡可能免死亡證明

保聯的會員保險公司已即時採取行動，包括成立專人接聽熱線，解答災民對保單保障範圍、索償具體安排的問題， 簡化及加快賠償程序，提供保單以外的額外支援 ，促請代理人為受害客戶提供即時協助，優先處理受影響保單持有人的索賠，包括人壽保險、醫療保險、個人意外保險、家庭保險、火災保險等 。

同時，盡可能免除死亡理賠所需的死亡證明， 為災民提供保費假期／延長保單繳款期限 •。在指定時間內提供保單貸款利息減免 上述各項旨在確保受保人在此艱難時刻，能夠得到保險公司適切的協助，紓解他們面對的重大財政及精神壓力。

而為了協助災民了解其人壽保險、家居保險、樓宇保險、醫療及個人意外保險等保障，保聯特別設立查詢服務，包括電話查詢和電郵，以便提供適切的援助，並可透過保聯網頁瀏覽重要資訊。

有保險公司推4000元預支支援

由於保險索賠需時，也有本地保險公司彈處理事件。藍十字宣布，已向受影響投保人推出金額達4,000元的預支支援，以助舒緩燃眉之急。

另外，保監局表示，已成立了由管理層領導的專責小組，全力推進相關保險公司的工作，確保業界投入足夠資源處理查詢和理賠申請。

↓↓大埔宏福苑發生五級火↓↓