「失守五算」繼續看跌　日圓又要打響160保衛戰！| 點經

「日圓危機」又推上了風口浪尖。日前，日圓兑美元跌破155，繼而又跌破157，創下1月以來新低。連日來在低位徘徊。日圓匯價的持續向下，每百日圓兑港元11月19日已跌穿5算關。

同時，日圓兑歐元匯率也跌破180，為1999年歐元誕生以來的最弱水平。可見，這不是美元太強，而是日圓太弱。去年7月，日圓兑美元一度跌至161.95的1986年以來最低點。如今，再次岌岌可危。日本財務大臣已經表示，如果日圓過度波動，外匯干預將是一個選項。



日圓走弱的第一張「多米諾骨牌」：日本最新公布的三季度GDP按年 收縮1.8%，為六個季度來首次下滑。最大拖累來自：美國關稅政策影響出口、內需持續疲軟、企業投資動能不足。這直接壓低了市場對日本央行加息的預期，也讓投資者更加確信：日本經濟承受不了高利率。市場隨即將資金從日圓撤出，推動美元兑日圓直線衝高。

日圓兑美元跌破155，繼而又跌破157，創下1月以來新低。 (trading economics)

而，此時高市早苗領導的內閣批准了一項規模達21.3萬億日圓的經濟刺激方案，這是自新冠疫情以來規模最大的一輪額外支出計劃。大規模刺激政策意味着：日本國債發行量將激增，40年期國債收益率創歷史新高，市場擔憂日本財政紀律惡化。市場對日本政府債務水平的擔憂正日益加劇，並直接反映在國債價格的下跌中。

日本國債市場遭遇拋售，10年期國債收益率升至1.754%，是2008年6月以來的最高水平，而20年期國債收益率更是在周一觸及1999年以來高點。市場動盪的背後，是外界愈發猜測高市早苗政府即將推出的大規模經濟刺激計劃，將加劇日本本已沉重的債務負擔。

11月21日，日本10年期國債債息回落至約1.78%。（Trading economics）

截至2025年7月，日本公共債務預計達到1350萬億日圓，佔GDP的比例高達263%，遠超2009至2010年希臘債務危機的142%。當然，儘管如此，與希臘不同的是，日本債務的結構和背景提供了短期緩衝。日本87%的公共債務由國內機構持有，其中日本銀行持有46.3%，保險公司持有15.6%。這些債務以日圓計價，依託日本的貨幣主權，違約風險較低。

但，值得關注的是，日本2025財年的預算請求達到了創紀錄高位，可能達到116萬億日圓，這主要源於不斷膨脹的債務償還成本以及國防和社會保障支出。而高市早苗被視為「安倍經濟學」的繼承人，主張擴張性財政政策。

她提出要讓日本經濟規模在10年內翻倍，這意味着減稅、經濟刺激和政府投資。市場人士普遍擔憂，當下日本債務已超過國內生產總值（GDP）的250%，位居全球前列，若繼續財政擴張甚至增發國債，可能引發金融風險。

日本政府支出佔GDP的比重在2024年達到39.4%。 （trading economics）

但必須要認識，日圓又一次被無情「錘」到了新低，這是日圓自身的結構性問題。如今的日本，消費者物價指數 CPI從2022年4月開始就長期維持 2%以上的按年增長，最近幾個月更是接近 3%。這在過去幾十年的日本，是非常不尋常的狀態——一個習慣了通縮、習慣了「東西越來越便宜」的國家，如今卻在經歷一輪生活成本全面上升的痛擊。食品漲價、電費漲價、日用品漲價、外食漲價……可是，在這樣的物價環境下，日本的政策利率是多少？0.5%。

全球看一圈，美國利率超過5%，英國5%，歐元區4%以上，而日本——0.5%。這種「極端低利率」，不僅壓不住物價，反而成了全球資金的套利天堂。日圓越來越弱，日本經濟卻被迫承擔更重的進口成本。現在的物價上漲，絕不是現任高市早苗口中那句「食品漲價導致的3%」。事實上，日圓貶值本身就是物價上漲的最大推手之一。而更諷刺的是，高市早苗在國會答辯時竟然說了一句讓經濟學家都皺眉的話：「日本還不能算脱離通縮。」

日本近一年的通脹都維持在3%以上水平，令日本民眾感到通脹之苦。(trading economics)

當政治為了「推進刺激經濟」而堅持通縮敘事，日銀自然只能繼續維持寬鬆，不能加息。而不能加息，日圓就註定繼續跌——這就是現在的惡性循環。與此同時，新的政治預期進一步加速了日圓的滑落。高市早苗上任後，大力強調「責任ある積極財政」，意為「有責任的積極財政」。聽起來很穩重，但翻譯成人話就是：要繼續擴大開支、繼續撒錢、繼續擴大政府規模。財政不斷擴張、國家債務不斷飆升，再疊加歷史級別的低利率，市場對日本債務風險的擔憂越來越大，投資者當然選擇逃離日圓。

換句話說，現在市場根本找不到一個「買日圓的理由」。不但沒人願意買，反而所有條件都適合做空日圓：利率低、日銀慢、財政松、通脹高、政策混亂。對沖基金看到這樣的環境，就像看到大門沒鎖的銀行——做空日圓變得前所未有的容易。這就是為什麼現在的日圓跌得像沒有底一樣。

即便如此，市場普遍認為日銀遲早要加息，但即便加，也加不了多少。12月的決策會議被認為是一個關鍵點。日本央行12月18日至19日的政策會議。據路透社對81位經濟學家進行的調查顯示，有43位（佔比53%）預計央行將在此次會議上加息25個基點至0.75%。

也就是說，政策利率即便上調，最多也就從0.5%變成0.75%，離1%都難。如此「象徵性」的加息，根本撐不起正在下沉的日圓。更糟糕的是，日圓貶值本身還會推高物價，物價越漲，利率越跟不上，利率越跟不上，日圓越跌，日圓越跌，物價越漲……這是一條典型的政策遲緩導致的 自我強化貶值鏈條。

日本經濟：圖為2024年2月15日，日本東京築地場外市場，一間海鮮餐廳的員工在廚房工作。（Reuters）

再加上，現在還有政治風波加劇政策不確定性。近日，她在多個場合發表涉華錯誤言行，公然鼓吹武力介入台海的可能性，這不僅引發了中方的強烈反對。多名日本國會議員要求她撤回相關言論，野田佳彥、鳩山由紀夫及石破茂三位日本前首相，也先後對高市早苗挑釁言論發出警示。這種政治環境的不穩定性，正為日本經濟政策的連貫性蒙上陰影。

如果日本繼續這樣拖拖拉拉，不願意承認通脹、不願意加息、不願意收緊財政，那日圓跌到160、165甚至更低，也都不是不可能。唯一能讓日圓止跌的方法，是政府明確宣佈脱離通縮，讓日銀可以名正言順地進入加息周期，把日本從「全球低利率最後一塊窪地」里拉出來。不然，日圓的弱勢，不會結束。

現在的日圓，不是輸給美元，也不是輸給歐元，而是輸給了自己的猶豫、自己的政策矛盾、自己的結構性遲緩。日圓是被自己拖垮的。