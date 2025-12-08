野村料內地明年3至5月推新一輪政策支持　看好MSCI中國指數表現

野村證券發布2026年市場展望，該行中國首席經濟學家陸挺表示，看似內地官方近期對於出台政策托市的動作有所遲疑，但料是在籌謀之中，預計將於明年3至5月份公佈，且主要聚焦於財政政策。



該行續指，看好MSCI中國成分股表現，相信盈利表現較今年有所改善，可以錄得雙位數百分比，在此推動下資金流入中國股市，料可對人民幣產生正面支持。相比之下，美元在明年首季雖仍可保持穩陣，但第二季之後恐就出現疲弱下滑。



陸挺料內地貨幣政策操作空間已經不大，減息幅度或僅10個基點。

料明年春天再公布刺激措施 聚焦財政政策

陸挺指出，內地官方看似開始對於政策托市，有所遲疑，但預計內地官方是在思考準備更適當的措施，料會在明年春天公佈。其預計，內地的貨幣政策操作空間已經不大，減息幅度預計只有10個基點，更多的支持將來自於財政政策。

他解釋稱，明年將是下一個五年計劃的開局之年，中國政府一定會努力突破一些瓶頸，尤其是被其他國家封鎖的領域。但總體而言，從今年下半年開始，出口、零售等數字都出現了放緩，料2026年的實際GDP增速，或從2025年的4.9%下滑至4.3%。

視乎GDP構成的各大領域，在消費方面，他認為政府將從短期的補貼領域，逐漸加碼對於長線養老金等社保領域的關注。至於短期的以舊換新等補貼措施，他就認為總體金額料與今年相若，但是成效或會減弱。

在出口方面，陸挺補充稱，對於中國由科技與AI驅動的製造業等領域，看法非常正面，相信會對出口有所幫助，總體而言，預計明年的出口增速將歸於正常，大致增速為4%。此外，正是由於前幾年出口仍維持強勁，才彌補了樓市的下行壓力，對於中國經濟的增長是幸運的事。

野村指過去幾年，中國的出口強勁彌補了樓市的下行趨勢，預計明年出口增長４％。（資料圖片）

內房明年難見轉折點 籲果斷清理債務

單計內地樓市，陸挺表示在去年9月提出政策支持的時候，曾經見到成效，但這種積極的效果較短暫，從今年下半年的銷售數字看來，已經逐漸疲弱，其預計明年仍將延續此種下滑的態勢，出現顯著轉折點的希望較渺茫。

他解釋稱，內地需求的不足，部分原因就在於樓市未企穩，從而影響居民的財富效應，目前在股市方面刺激政策的奏效，容易令人忽視樓市實質面對的下行壓力，但股市其實更利好機構投資者，而非散戶。

他續指，對於房地產市場的提振，一方面是需要刺激居民需求，另一方面則是需要清理債務問題，希望中國政府在面對樓市的治理時，可以出手更為果斷，阻止下滑的趨勢。

野村預計，明年難以見到內房出現顯著的轉折點。（資料圖片）

看好MSCI中國指數 料成分股盈利雙位數增

野村亞太區（日本除外）股票策略主管Chetan Seth則指出，看好明年MSCI中國指數的表現，當中包括H股和A股。問及對於兩市的偏好，以及對於內地政策的反應程度，他則指出，其實並不會專門區分H股和A股，但例如想要加倉科網龍頭，就會來港股選擇阿里巴巴（9988）、百度（9888）等；但若是想要部署機械人產業鏈，則A股的選擇會較港股更多。

其續指，中美關係的穩定，對於中國股市是非常好的利好因素，因為可以令國際投資者重新評估中國資產的風險溢價，換言之，如果早先是一個關於市盈率的故事，但現在開始，其認為市場會更加關注基本面。

野村預計，2026年的MSCI中國成分股的盈利增長，較今年有所改善，預計可實現雙位數百分比的盈利增長。此外，該行同樣看好韓國以及印度市場。

野村看好明年MSCI中國指數的表現，對人民幣看法正面。（資料圖片）

資金流入股市看好人民幣 料美元次季見疲軟

正是受惠於此，該行全球外匯策略主管Craig Chan指出，至少過去四個月，都見及資金流入中國股市的跡象，中國股票型ETF的需求增加，都會對人民幣形成有力的幫助。此外在與中國貿易密切的地區，人民幣結算非常活躍，相信2026年年底之前，人民幣匯價可高見6.8兌1美元。

相較之下，其預計美元在明年首季仍然穩陣，但進入第二季度之後，美元將趨於疲弱。他指出，儘管近期納指、標指均出現了反彈，但資金流入美國市場的情況仍然是令人失望的，因此如若市場對美股估值、美國經濟基本面以及勞動力市場的判斷，再有所擔憂，美元恐面臨更大風險。

息口方面，野村預計美聯儲在本周的議息會議上，將減息25個基點。至於明年，因為涉及美聯儲主席的換屆，預計會在6月和9月各自減息一次，令終端利率最終位於3.25%。