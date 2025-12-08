美股｜道指收市跌215點　Tesla及Netflix跌逾3%

市場觀望聯儲局本周議息結果，美股周一（12月8日）下跌，其中道指跌215點。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間12月9日

【05:10】華納兄弟探索漲逾4% Alphabet跌2.29%

道指收市報47,739.32點，跌215.67點或0.45%；納指收報23,545.90點，跌32.22點或0.14%；標普500指數收報6,846.51點，跌23.89點或0.35%。

重磅科技股方面，Tesla跌3.39%、Google母公司Alphabet跌2.29%、亞馬遜（Amazon）挫1.15%、蘋果公司（Apple）跌0.32%。Nvidia的H200晶片傳將獲准對華出售，股價曾漲3%，至收市仍漲1.73%；微軟亦升1.65%。

另外，華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBN）獲派拉蒙天舞（Paramount Skydance）提出以1084億美元收購，WBN股價升4.41%；派拉蒙股價漲9.02%，其競爭對手Netflix則跌3.44%。

【05:21】中概股指數收漲0.08%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.08%。其中，阿里巴巴ADR跌0.12%。

圖為攝於2025年12月8日的插圖，當中可見派拉蒙（Paramount）、Netflix和華納兄弟（Warner Bros）的標誌。（Reuters）

【05:20】油價約跌2%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報58.88美元，跌1.20美元或2.0%。倫敦布蘭特期油收報62.49美元，跌1.26美元或0.1.98%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,868.28美元、24小時內約升0.6%。

【04:32】美元指數微升 現貨金價微跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微升，在匯市尾市收於99.08，升0.1%。其中，美元兌日圓最新報155.88，升0.33%。

金價微跌。現貨黃金每盎司最新報4,192.24美元，跌4.89美元或0.12%。

【04:25】恒指夜期收報25,763點 低水2點

恒指夜市期指收報25,763點，跌14點，較恒指收市25,765點，低水2點，成交12,572張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間12月8日

【22:51】Tesla跌2%

道指最新報47,879點，跌75點或0.16%；納指最新報23,614點，升36點或0.16%；標普500指數現報6,867點，跌2點或0.04%。其中，Nvidia現升1.06%；Tesla則跌2.03%。

【22:49】油價約跌1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶59.44美元，跌0.64美元或1.07%；倫敦布蘭特期油每桶報63.01美元，跌0.74美元或1.16%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,494.35美元、24小時內升逾3%。