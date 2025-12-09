美股｜道指收市倒跌179點　摩通Nvidia受壓

市場靜侯聯儲局本周議息結果，美股周二（12月9日）個別發展，道指先升後跌，最多曾漲218點，至收市倒跌179點；納指則先跌後回升，最多曾跌96點，至收市反彈30點。標普500指數則至收市微跌6點。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間12月10日

【05:10】摩根大通挫4.65% Nvidia跌0.31%

道指收市報47,560.29點，跌179.03點或0.38%；納指收報23,576.49點，漲30.58點或0.13%；標普500指數收報6,840.51點，跌6.00點或0.09%。

重磅科技股方面，Nvidia雖將獲美國批准對華出售H200晶片，但英國《金融時報》指中國或阻止國內企業採購，令Nvidia股價波動，至收市跌0.31%。Tesla漲1.29%、Google母公司Alphabet升1.07%、亞馬遜（Amazon）漲0.45%；蘋果公司（Apple）則跌0.26%。

另外，摩根大通(JPMorgan Chase)預告2026年支出將大幅增加，導致股價跌4.65%。

【05:21】中概股指數收跌1.37%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.37%。其中，阿里巴巴ADR跌1.38%。

NVIDIA：圖為2025年8月25日的插圖，顯示NVIDIA的標誌。（Reuters）

【04:51】油價跌逾0.8%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報58.25美元，跌0.63美元或1.07%。倫敦布蘭特期油收報61.94美元，跌0.55美元或0.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,145.23美元、24小時內升逾2%。

【04:50】美元指數徘徊99水平 現貨金價回升

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微升，在匯市尾市收於99.22，升0.13%。其中，美元兌日圓最新報156.91，升0.67%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,213.18美元，升22.42美元或0.53%。

【04:25】恒指夜期收報25,399點 低水35點

恒指夜市期指收報25,399點，跌41點，較恒指收市25,434點，低水35點，成交14,580張。

美元：2005年2月22日，一名銀行家在首爾一間韓國外幣找換銀行拿著美元鈔票。（Getty）

本港時間12月9日

【22:56】Nvidia現跌0.76%

道指最新報47,956點，升217點或0.45%；納指最新報23,506點，跌39點或0.17%；標普500指數現報6,856點，升10點或0.15%。

其中，Nvidia雖將獲美國批准對華出售H200晶片，但英國《金融時報》指中國或阻止國內企業採購，令Nvidia股價波動，目前最新跌0.76%。

【22:47】油價跌逾0.2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶58.67美元，跌0.21美元或0.36%；倫敦布蘭特期油每桶報62.34美元，跌0.15美元或0.24%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,114.83美元、24小時內約跌0.8%。