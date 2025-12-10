美股｜聯儲局減息0.25厘符預期 道指收市升497點
美國聯儲局周三（12月10日）一如預期宣布減息0.25厘，且較為溫和的鷹派立場也提振了投資者的信心。美股三大指數上揚，道指最多曾漲637點，至收市仍升497點。納指也先跌後反彈，日內最多曾跌141點，至收市倒升0.33%
本港時間12月11日
【05:10】微軟跌2.78% Tesla及Amazon漲逾1%
道指收市報48,057.75點，漲497.46點或1.05%；納指收報23,654.16點，漲77.67點或0.33%；標普500指數收報6,886.68點，升46.17點或0.67%。
重磅科技股方面，微軟收市跌2.78%，為跌幅最大道指成份股；Nvidia至收市跌0.64%。Tesla則漲1.41%、亞馬遜（Amazon）漲1.69%；蘋果公司（Apple）升0.58%。
【05:05】中概股指數收漲0.65%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.65%。其中，阿里巴巴ADR漲1.86%。
【05:02】油價升逾0.3%
國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報58.46美元，升0.21美元或0.36%。倫敦布蘭特期油收報62.21美元，漲0.27美元或0.44%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報92,461.96美元、24小時內約0.1%。
【05:00】美元指數失守99水平 現貨金價上升
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.78，跌0.43%。其中，美元兌日圓最新報155.95，跌0.52%。
金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,230.39美元，升22.00美元或0.52%。
【04:25】恒指夜期收報25,602點 高水61點
恒指夜市期指收報25,602點，升66 點，較恒指收市25,540點，高水61點，成交13,397張。
【03:55】納指轉漲
道指最新報48,061點，升501點或1.05%；納指最新報23,646點，漲70點或0.30%；標普500指數現報6,882點，升41點或0.61%。
【03:25】微軟跌近3% Nvidia跌1%
道指最新報47,820點，升259點或0.55%；納指最新報23,550點，跌26點或0.11%；標普500指數現報6,855點，升14點或0.21%。
其中，微軟最新跌2.96%，為跌幅最大道指成份股；Nvidia跌1.08%。
本港時間12月10日
【22:50】微軟跌逾2%
道指最新報47,579點，升18點或0.04%；納指最新報23,532點，跌43點或0.19%；標普500指數現報6,839點，跌0.5點或0.01%。
其中，微軟最新跌2.39%，為跌幅最大道指成份股；Nvidia跌0.28%。
【22:47】油價跌逾0.7%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶57.80美元，跌0.45美元或0.77%；倫敦布蘭特期油每桶報61.47美元，跌0.47美元或0.76%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,913.53美元、24小時內升逾1%。