美國減息｜聯儲局減息0.25厘　未來30天將購400億美元國債

美國聯儲局周三（12月10日）公布議息結果，一如預期減息0.25厘，為今年來第三次、也是連續三次會議宣布減息，年內已累計減息75個基點。減息後，聯邦基金利率目標範圍由3.75厘至4.00厘，減至3.50厘至3.75厘。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明表示，聯儲局重啟購債，未來30天將購買400億美元國債，以維持充足的準備金供應。而點陣圖預測顯示，2026年將減息0.25厘。



圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

6委員們決策分歧 特朗普愛將米蘭促減0.5厘

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們並非一致同意此次的利率決定，委員們以9比3的票數通過今次減息。聲明指出，經濟前景的不確定性仍處於高位，通脹水平已較今年稍早時間上升，且目前仍處於相對較高的水平。 委員會密切關注其雙重使命兩端的風險，並認為近數月就業的下行風險上升。

聲明顯示，有權投票的成員中，有2人支持維持利率不變，分別為堪薩斯聯儲銀行行長Jeffrey Schmid芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）主張維持利率不變。至於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的愛將﹑主張大幅減息的新任理事米蘭（Stephen Miran），則支持減息50個基點。

圖為2025年9月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，屏幕上播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後的新聞發布會。（Reuters）

7與會者反對明年減息 明年料只減息0.25厘

聯儲局點陣圖預測顯示，2026年和2027年各有一次0.25厘的減息。而在今次會議中，19位與會官員中，有7位官員認為2026年不應減息，有4位官員認為應累計減息0.25厘，4人認為應累計減息0.5厘。

不過，也有少數官員較為進取，有2位官員認為應累計減息0.75厘，有1位官員認為應累計減息1厘，有1位官員認為應累計減息1.5厘。

為控制美國40年來最嚴重的通貨膨脹，美聯儲於2022年3月開始連續加息，此輪加息周期共加息11次，累計加幅5.25厘，聯邦基金利率目標範圍曾由0至0.25厘，最多加到5.25至5.5厘，創2001年1月以來最高。