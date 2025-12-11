聯儲局減息｜當局取態是鴿或是鷹？　分析師意見一文看清

美國聯儲局一如市場預期預料，宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率降至介乎3.5厘至3.75厘。雖然有意見認為，今次是聯儲局採取鷹派減息決定，不過亦有意見指出，今次聯儲局議息會議後聲明偏向鴿派，更有分析師預期，未來當局的明年減息幅度，約為100個基點。另一方面，市場人士預期，聯儲局下月再減息機會率不足30%。



圖為2025年12月10日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持例行記者會。（Reuters）

高盛分析師Kay Haigh表示，聯儲局已經走到了「預防性減息」的終點。她認為：「接下來的責任在於勞動力市場數據必須進一步走弱，才能證明額外的近期寬鬆政策是合理的。投票委員的『硬異議』以及『點陣圖』中出現的『軟異議』突顯了聯儲局的鷹派陣營，而聲明中重新加入關於未來政策決定的『程度和時機』措辭，很可能是為了安撫他們。雖然這為未來減息留下了可能性，但勞動力市場的疲軟必須達到較高的門檻。」

鴿派﹕點陣圖保持不變

至於分析師Anna Wong則表示：「我的評估是政策聲明和更新後的預測總體基調偏向鴿派——儘管也存在一些鷹派的潛在訊息。在鴿派方面，委員會大幅上調了增長軌跡，同時下調了通脹前景，並保持了『點陣圖』不變。聯邦公開市場委員會還宣佈開始進行準備金管理購買。另一方面，政策聲明中的一個信號表明委員會傾向於長期暫停減息。」

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

她繼續指出：「儘管『點陣圖』顯示2026年僅降息一次——而市場預期是兩次——我們的觀點是聯儲局明年最終將減息100個基點。這是因為我們預計薪資增長疲軟，並且目前看不到2026年上半年通脹重燃的明顯跡象。」

斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，此次25個基點的減息符合市場預期。減息早已被廣泛預期，且經濟預測仍維持樂觀基調，又認為此次聲明屬於偏鴿派但謹慎的立場。「聯儲局正保持謹慎態度。當然，他們仍在等待更多經濟數據出爐，尤其是觀察勞動力市場的演變，而通脹水平目前依然處於高位。」

盈透證券分析師Steve Sosnick表示，乍一看，今次的會議並沒有太多值得慶祝或焦慮的理由。他表示：「2026年的『點陣圖』沒有變化，未來會議的大門對減息或維持現狀都保持開放。如果沒有人完全滿意或完全憤怒，那麼他們可能就完成了他們的工作。」

鷹派﹕當局提醒別把減息視為理所當然

紐約MAI資本管理公司首席市場策略師Chris Grisanti評聯儲局利率決議：「最初的反應是沒有意外，利率如預期般被下調。但當你往後看，會發現存在很多不確定性。當我們從今天的降息走向2026年時，減息帶來的順風效應將不再那麼可靠。這可能會成為一個問題。進一步推演一下——隨着聯儲局修訂後的措辭強調未來減息的『幅度和時機』存在不確定性，聯儲局實際上是在向市場傳遞一個信號：不要把減息視為理所當然。在我看來，這意味着我們只有在經濟顯著放緩的情況下才會看到更多減息。作為一名股票投資者，我希望2026年不會出現減息，因為那將意味着經濟正在走弱。我寧願擁有一個穩健的經濟，而不是更多的減息。」

雖然分析師認為，聯儲局今次聲明中顯示，當局採取相對偏向鴿派的立場，但是有「聯儲局傳聲筒」之稱的Nick Timiraos，在最新撰文表示，當局連續第三次會議減息，但對於通脹還是就業市場應是更大的擔憂，內部存在不同尋常的分歧，因此官員們暗示繼續減息的意願不高。

聯儲局傳聲筒﹕FOMC內部分歧嚴重

他又指出最近幾周聯儲局官員的公開評論顯示，委員會內部意見分裂嚴重，以至於最終決定可能取決於聯儲局主席鮑威爾希望如何推進。鮑威爾任期將於明年5月屆滿，這意味着他將只主持接下來的3次利率制定會議。物價壓力堅挺伴隨着勞動力市場降温，給當局帶來了一個令人不快的權衡取捨，這是幾十年來未曾面對過的局面。在20世紀70年代所謂的「滯脹」時期，當官員們面臨類似的困境時，聯儲局走走停停的應對方式使高通脹得以根深蒂固。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

瑞銀首席美國經濟學家Jonathan Pingle表示：「隨着利率接近中性水平，每減息一次，你就會失去更多參與者的支持，你需要數據來激勵那些參與者加入多數派以實現減息。」

此外據CME「美聯儲觀察」數據：聯儲局明年1月減息25個基點的機會率為26.6%，維持利率不變的機會率為73.4%。到明年3月累計降息25個基點的機會率為39.4%，維持利率不變的機會率為53.4%，累計減息50個基點的機會率為7.3%。