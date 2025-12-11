總商會料港明年GDP增長放緩至2.7%　近半受訪港企對經濟前景樂觀

香港總商會進行「商業前景問卷調查」，其預計本港今年GDP實質增長3.2%，明年則放緩至2.7%。此外，其預計明年整體通脹率由1.6%增長至1.8%，失業率由3.7%增至3.9%，零售銷售增長則同樣由0.8%增至2%。



就調查結果而言，共有48.3%受訪企業對本港未來12個月的經濟前瞻表示正面，較去年的18.3%大幅回升。另一方面，只有15.3%受訪公司表示看淡2026年前景，較去年的44.3%有所減少。



港商業信心回溫 惟不排除地緣政治影響出口表現

總商會主席陳瑞娟指，是次調查於10月30日至11月12日期間進行，相較於去年美國總統特朗普新當選，關稅危機帶來不明朗因素，今年的信心顯著有所回升。

不過總商會經濟師馮凱盈也提及，香港處於樞紐位置，深受國際環境影響，不可忽視地緣政治帶來的潛在風險，且目前大國科技競爭升溫，不排除會對香港的出口表現，尤其是歐美市場的需求產生影響。

總商會預計本港今年GDP實質增長3.2%，明年則放緩至2.7%。此外，其預計明年整體通脹率由1.6%增長至1.8%，失業率由3.7%增至3.9%

四成受訪港企料明年業績增長

調查結果方面，逾七成受訪企業表示，2025年首10個月的營業額按年增加（28.8%）或大致維持不變（41.5%）；觀望來年，有40.3%的公司預期將錄得業績增長，44.1%預料業務維持不變，只有15.7%認為營業額將會減少。

受訪企業對在香港的資本投資計劃普遍採取觀望態度，有65.7%的公司預料2026年的投資水平不變，但對於分散風險及開拓新機遇的對外投資，氣氛則明顯較為樂觀。

總商會主席陳瑞娟（中）表示，企業今年相較於特朗普揚言加關稅的去年，態度更為樂觀。

數碼轉型主要缺人才 過半企業仍擬明年維持人手不變

在AI使用方面，儘管超過九成企業表示正設法將人工智能（AI）及其他數碼科技融入業務運作，大部分仍處於中等（45.8%）或起步（30.9%）階段。

在已經採用AI或數碼科技的受訪者當中，75.5%認為最顯著的好處是提升營運效率。其他優勢包括降低營運成本（40.7%）、透過自動化減少人為錯誤（38.9%），以及提升產品或服務質素（37%）。

不過，過半（53.8%）受訪者指出，缺乏技術人才是企業進行數碼轉型的主要障礙，加上前期投資高昂（38.6%），企業預料短期內的數碼轉型進程緩慢，只有24.3%對取得顯著進展和完成數碼轉型持樂觀態度。

隨 AI 和數碼科技的應用日益普及，部分企業或會考慮重組人手。招聘意向方面，22.5%受訪企業計劃增聘人手，過半（55.9%）會在2026年維持人手不變。