立法會選舉｜總商會派兩人出戰商界（一）　金澤培、陳瑞娟站台

隨著73歲的五屆商界（一）議員經民聯林健鋒棄選，總商會派出兩人參選商界（一），分別是本身是經民聯成員的總商會亞洲、非洲及中東委員會主席林偉全，以及總商會中國委員會主席、大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰，為兩人站台的包括總商會主席陳瑞娟、副主席（港鐵行政總裁）金澤培、理事兼裕華國貨董事總經理余鵬春。李家聰表示，他是土生土長的香港人，期待出一份力，希望可以將香港經濟發展好。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

10月28日，總商會派出該會中國委員會主席、大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰參選商界（一），為他站台的包括括總商會主席陳瑞娟、副主席（港鐵行政總裁）金澤培、理事兼裕華國貨董事總經理余鵬春。（馮子健攝）

總商會派李家聰、林偉全出戰 金澤培、陳瑞娟站台

李家聰在總商會多人陪同下報名參選商界（一）議席，本身是總商會中國委員會主席、大灣區醫療集團聯席行政總裁的他表示，商會很多精英人才報名，不方便評論總商會亞洲、非洲及中東委員會主席、經民聯林偉全也計劃出戰商界（一）。

10月28日，總商會亞洲、非洲及中東委員會主席、經民聯林偉全也出戰商界（一）。

至於總商會有沒有協調名單，他說每個參選人根據法律及程序出選，不便討論。李家聰表示，其政綱是推進經濟、融入國家發展大局，稍後在社交平台公布。至於提名人名單，他指不方便透露，會爭取選民投票。

