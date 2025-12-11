美股｜道指高收646點　與標指同創新高紀錄　甲骨文瀉一成

美國聯儲局一如預期減息0.25厘，美股周四（12月11日）個別發展，道指及標指創下收市新高，其中道指最多曾漲698點，至收市仍升646點。但由於甲骨文（Oracle）業績遜預期影響，科技股下跌，納指至收市跌0.25%，日內最多曾跌1.45%。



圖為2025年8月18日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月12日

【05:10】Nvidia及Tesla跌逾1%

道指收市報48,704.01點，漲646.26點或1.34%；納指收報23,593.86點，跌60.30點或0.25%；標普500指數收報6,901.00點，升14.32點或0.21%。

重磅科技股方面，Nvidia至收市跌1.55%、Tesla跌1.02%、Amazon跌0.65%、蘋果公司（Apple）挫0.27%。至於甲骨文（Oracle）至收市跌10.82%，Intel亦跌3.11%。

【05:05】中概股指數收跌0.09%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.09%。其中，阿里巴巴ADR跌1.22%。

【04:25】恒指夜期收報25,788點 高水257點

恒指夜市期指收報25,788點，升218點，較恒指收市25,530點，高水257點，成交14,561張。

【00:37】Nvidia跌逾3.5%

道指最新報48,562點，升504點或1.05%；納指最新報23,421點，跌233點或0.99%；標普500指數現報6,865點，跌20點或0.30%。

其中，Nvidia跌3.56%，為跌幅最大道指成份股；Apple跌幅收窄至0.60%，Tesla挫1.92%。另外，甲骨文（Oracle）最新仍跌逾14%。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

本港時間12月11日

【22:54】Nvidia跌逾3%

道指最新報48,246點，升188點或0.39%；納指最新報23,352點，跌302點或1.28%；標普500指數現報6,839點，跌46點或0.68%。

其中，Nvidia跌3.45%，為跌幅最大道指成份股；Apple亦跌1.49%，Tesla挫2.11%。另外，甲骨文（Oracle）最新跌逾14%。

【22:52】油價跌近2% Bitcoin又跌穿9萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶57.32美元，跌1.14美元或1.95%；倫敦布蘭特期油每桶報61.09美元，跌1.12美元或1.80%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,786.10美元、24小時內跌逾2%。