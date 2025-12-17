聯儲局主席跑馬仔　侵侵「彈弓手」　劈息美夢添變數？

聯儲局已於12月10日公布議息結果。一如市場人士預期，再次減息0.25厘，將聯邦基金利率減至介乎3.5厘至3.75厘。雖然聯儲局再次減息，但是這並非反映出當局繼續採取鴿派立場，相反這是一次鷹派減息。因為當局於議息聲明內指出，若果出現阻礙下調通脹目標的風險，會準備適時調整貨幣政策立場，外界解讀為當局將會暫緩減息。加上主席鮑威爾在記者會上指出，當前利率已處於「廣泛中性區間」，同時又稱後續會「逐次會議決策，無預設路線」，暗示1月可能暫停減息。



至於要暫緩多久，以及未來減息幅度有多大，相信成為不少市場人士關注的焦點。或許就以上的問題，美國總統特朗普有能力回答。因為這位在聯儲局公布議息聲明後，便指出減幅太少，以及再次批評鮑威爾死板﹑僵化的美國總統，早已表明聯儲局明年將會有新主席。至於誰人會從鮑威爾手上接過主席帥印？特朗普日前表示會在年底前，與4名候選人作最後一輪面試，市場人士普遍預期，現時為白宮國家經濟委員會主任的哈塞特，為大熱門。由於哈塞特對息口抱持鴿派立場，一旦由他執掌聯儲局，外界普遍相信息口會是有落而無上。

2025年11月13日，美國華盛頓特，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在區白宮外，對着攝影機發表演說。（Reuters）

不過特朗普永遠不會令人失望，果然是「你估得到就唔係特朗普」，因為至上周五（12日）美國傳媒報道，特朗普與聯儲局前理事沃什面試後，便指出對方為接掌聯儲局首選，風向轉得相當急。美國傳媒《CNBC》更引述消息人士指出，有美國政府高層反對哈塞特接掌聯儲局，擔心特朗普與哈塞特關係過於密切。看來這場聯儲局候任主席之爭，確實是未到最後一刻，仍然未知花落誰家。

特朗普指出會傾向由沃什（圖中）及哈塞特出任聯儲局主席。（資料圖片）

特朗普力爭減息有兩大目的

特朗普指鮑威爾為人頑固，其實特朗普本人亦不遑多讓。不論是在1.0或是2.0時代，特朗普對聯儲局要降低利率的態度相當執著，其中一個原因是希望低息環境可以提升企業盈利，並且推動股市上揚，因為他會視股市表現作為政績指標。

另一個原因是希望低息環境下，促使美元貶值，提高美國企業及產品競爭力，最終可以帶動美國產品出口，以削減貿易赤字。這樣的宏觀藍圖是建基於低息環境，特朗普自然希望聯儲局可以配合，可是不論是耶倫或是鮑威爾，兩人的決策作風，是先參考數據再作出決定。因此特朗普希望通過人員更迭，以達到減息的目的。

目前聯儲局潛在候任主席，相信屬沃什及哈塞特之爭。其中特朗普最新明言，曾於聯儲局擔任理事，以及曾在摩根士丹利工作的沃什，為目前呼聲最高的人選。但是哈塞特本身作為特朗普的親信，加上其本人鴿派的立場，以及特朗普的「善變」作風，誰是真命天子要到最後一刻才有分曉。不過有一點可以肯定，就是不論是沃什或哈塞特要成為主席，自然要得到特朗普「祝福」，相信會傾向採取鴿派立場，自然會增加聯儲局理事會內支持減息的聲音。若有市場人士憧憬聯儲局未來將會繼續減息，實屬合理預測。

減息由主席一個人說了算？

不過主觀願望是一件事，實際情況又是另一件事。息口走勢並非由主席一人說了算，最終是要由聯邦公開市場委員會（FOMC）內12名委員投票決定，在議息聲明內更會將各人的投票取向，以及個別委員的意見紀錄下來。就以12月10日舉行的議息會議為例，合共有9名委員支持減息0.25厘，有2人反對減息。至於特朗普另一名親信﹑白宮經濟顧問委員會主席米蘭，則支持減息0.5厘。今次更是米蘭連續第3次，表達出有關意見。

至於FOMC內12名擁有投票權的委員是如何組成？其實分別來自理事會的7名理事，以及12個地區聯儲銀行中其中5名總裁組成。除卻紐約聯儲銀行總裁外，每名地區聯儲銀行總裁於FOMC內獲得投票權的時間不同，因此不時會在傳媒上聽到哪位地區總裁，於哪一年在FOMC內有投票權。再說回FOMC進行決策時，單是聯儲局主席是鴿派或鷹派未必是最重要，反而是在FOMC內是否有過半數擁有投票權的委員，支持其中一個取態才是更加重要。因此特朗普在今年內，已把握有理事辭任的機會，委任米蘭成為短期理事，希望增加理事會內支持減息的聲音。

2025年2月27日，美國華盛頓，被提名擔任白宮經濟顧問委員會主席的米蘭博士（Stephen Miran，左）在德克森大樓（Dirksen building）宣誓就任。（Getty）2023年6月21日，美國華盛頓，庫克（Lisa Cook，右）在國會山莊出席參議院銀行委員會聽證會，就被提名連任聯儲局理事會成員一事作證。（Reuters）

同時特朗普亦希望停止另一位理事庫克的投票權，其目的就是希望增加FOMC內傾向支持減息的委員數目。不過要委任一名新理事，也須要經過一定程序，包括獲得總統提名以及要經過參議院的委員會，舉行聽證及投票待完成相關程序，才正式獲得委任。米蘭在今年9月通過有關程序，趕及於聯儲局議息會議舉行前正式獲得任命。他首次參與會議，便支持大幅減息半厘成為FOMC內唯一一名，作出有關決定的理事。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

聯儲局內鷹派似乎佔上風

由於誰人會接任聯儲局主席，現時仍是未知之數。但是市場人士就希望，聯儲局可以維持其獨立性，作出決策是以數據作參考。雖然鮑威爾是由特朗普委任，同時兩人也是同屬共和黨，但是鮑威爾擔任聯儲局主席以來，多次向外指出決策是基於數據。就算哈塞特本人亦強調，假若接任聯儲局主席會按自己判斷，並相信特朗普亦會信任這一點。同時哈塞特亦指出，近年聯儲局部份政策選擇帶有政治色彩，認為主席一職最重要的職責是關注經濟數據 ，避免捲入政治。既然聯儲局主席作出決策是必需根據數據，加上決策需要FOMC內12名委員投票決定，而明年FOMC內，至少有兩名擁有投票權的地區聯儲銀行總裁，包括達拉斯聯儲銀行洛根，以及克利夫蘭聯儲銀行總裁哈瑪克，立場是相當鷹派。同時鮑威爾卸任主席後，會否繼續擔任理事目前仍屬未知數。聯儲局日後會否如特朗普所願大幅減息，實在值得思考。

更何況在最新公布的點陣圖，顯示包括鮑威爾及米蘭等19名聯儲局官員中，有11人預料明年當局或按兵不動，又或者減息一次。新主席上場後會否全面放鴿？暫時而言機會未必太高，加上聯儲局於上周四，對11名地區聯儲銀行總裁重新任命，消除了外界對未來FOMC人員組合的憂慮。由於目前FOMC內委員，對未來息口看法有相當差距，因此在公布議息結果後，市場人士對未來息口走勢看法有明顯分歧。

其中斯巴達資本證券首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，聲明屬於偏鴿派但謹慎的立場。他指出當局正保持謹慎態度，仍在等待更多經濟數據出爐，尤其是觀察勞動力市場的演變，同時通脹水平目前依然處於高位。

不過高盛分析師表示，聯儲局的「預防性減息」已經走到了終點。他認為未來要視乎勞動市場進一步走勢，才可以證明額外的寬鬆政策是合理。同時指出聲明中，加入未來政策決定的時機等措辭，是為了安撫鷹派陣營。縱使為未來減息留下可能性，但是勞動市場疲弱程度，要達到較高的門檻。

紐約MAI資本管理公司首席市場策略師Chris Grisanti更指出，聯儲局修訂後的措辭，強調未來減息的「幅度和時機」存在不確定性，實際上是向市場傳遞一個信號，不要把減息視為理所當然，這意味着只有經濟顯著放緩情況下，才會看到更多減息。他又指出作為一名股票投資者，不希望2026年出現減息，因為那將意味着經濟正在走弱。他明言寧願擁有一個穩健的經濟，而不是更多的減息。

2023年12月6日，美國摩根大通行政總裁兼董事長戴蒙（Jamie Dimon）在美國參議院銀行、住房和都市事務委員會針對華爾街銀行的聽證會上發言。（Reuters）

對華爾街中人而言，聯儲局能否保持獨立性，才是最值得關注的焦點，因為會影響債市的穩定性。摩根大通行政總裁戴蒙近日在紐約一個閉門會議上，表示支持沃什出席聯儲局主席一職，並且警告市場人士擔心哈塞特，缺乏獨立性及激進減息，可能點燃通脹預期，並且有可能令到投資者拋售債券，導致長期利率飆升。

英國首相卓慧思2022年10月14日在首相府簡報室出席新聞發布會，就迷你預算部份引的混亂發表講話，以及介紹新上任的財相侯俊偉。他將發布英國的中期財政報告。（AP）

英國對沖基金Man Group市場首席策略師Kristina Hooper，於LinkedIn指出若果市場人士質疑聯儲局的獨立性，為了降低長期利率，當局或有需要透過量化寬鬆，以降低長期借貸成本。她又以2022年時任英國首相卓慧思，提出的經濟政策未能取得市場人士信心，導致英國國債被拋售，其後當地國債息率，一直高於其他G7成員為例，指出公職部門官員信譽的重要性。她指出股市投資者作出的投資理由，可以相當簡單，但是債券投資者會更加關注財政可持續性，以及聯儲局的獨立性。

中金研報亦相當關注未來美債孳息率走勢，指出若哈塞特上場，美債息及美元或會出現，先跌而後上揚的走勢，認為若果哈塞特立場過於鴿派，美元及美債息將會出現階段性超預期下跌的可能性。可是只要不超出至喪失獨立性憂慮的地步，加上美國經濟將會出現復修的預期，債息及美元或會轉勢向上。

為了安撫市場人士，哈塞特在日前接受訪問時，指出若日後接任聯儲局主席會考慮特朗普的意見，但強調決策上，會保持獨立性，又指出若果特朗普的意見，是好的及基於數據，才會是重要的意見。