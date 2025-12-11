重要的不是聯儲局降息而是擴表　流動性告急！｜點經

美國聯儲局在「萬眾矚目」下降息了。聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）發佈了最新的利率決議，宣佈降息25個基點，將聯邦基金利率目標區間降至3.50%至3.75%，符合市場預期。聯儲局會後也同時宣佈，將在本月開始擴大資產負債表，購買400億美元的短期國債，購買規模預計會在幾個月內保持高位，隨後縮減。這就可以從側面說明，當前美國金融市場的流動性是十分緊張的，才會迫使聯儲局擴表。



要知道，這輪降息從去年9月開啟降息週期以來，累計已經降了175個基點。除了2008年和2020年那種大崩盤，在經濟沒衰退的情況下降這麼多，還是頭一回見。並且，財政擴張也在狂奔。明明GDP還在增長，經濟表面上沒出大問題，但政府一邊在瘋狂花錢，央行一邊在拼命放水。這種「雙重加速」，讓市場很擔憂。所以長債的收益率飆到了16年新高，說明投資者擔心未來通脹會失控，這是2026年流動性最大的變數。

坦白說，當前聯儲局的政策選項中，重要的已經不是價格政策（降息）、而是數量政策（擴表）。為什麼說降息不很重要？儘管鷹鴿大戰一直在持續，但明眼人都能看出來：吵歸吵，聯儲能做的其實很有限。一方面，聯儲局要換屆，當下處於人事敏感期；另一方面，美國經濟面臨就業與通脹的雙向風險，無論偏鴿偏鷹都有爭議……

圖為2025年12月10日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持例行記者會。（Reuters）

另一種視角是看市場定價。今年美聯儲累計降息75bp，但長端美債利率沒有下。30年美債利率和30年期通脹保值國債（30-Year Treasury Inflation-Protected Securities）都在高位上行。出於對財政持續性、聯儲獨立性等問題的擔憂，市場已經對超長債投下「不信任票」。在此背景下，如果貿然大幅降息，可能加劇市場對美元體系的不信任感，效果得不償失。

由於聯儲局主席換屆、政策雙向風險、美債定價等因素，當前降息已不是關鍵話題，聯儲局其實能做的很有限。

作為即將離任的聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的發佈會的三句話當然還是直接影響全球資本流向：第一句：「加息並非任何人的基本預期」， 一句話打消市場顧慮，加息徹底出局，也直接觸發美股尾盤拉升；第二句強調當前利率已處於「廣泛中性區間」，累計 175 基點降息已足夠支撐經濟，後續「逐次會議決策，無預設路線」，暗示 1 月可能暫停降息；第三句直言當前經濟陷入「棘手局面」—— 勞動力市場放緩與關稅推升通脹並存，且政府停擺導致資料缺失，聯儲局只能「在迷霧中決策」。

資料來源：聯儲局

從點陣圖看2026年後的降息，從最早的降息3次已經回弱到降息1次了。但，2026年存在最大的變數是聯儲局主席換人，熱門候選人美國自宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）已釋放 「更寬鬆政策」。哈塞特接受霍士新聞的採訪，他表示，市場預期聯儲局將降息 25個基點，降息 25個基點將是朝着正確方向邁出的一小步，鮑威爾為達成 25 個基點的降息進行了大量談判。

聯儲局可能還需要採取更多降息行動，他們有充足空間下調利率，絕對可以降息 50個基點甚至更多。更強勁的資料可能支援降息 50個基點。如果若其上任，則可能打破當前 「謹慎降息」 節奏，市場博弈2026年美聯儲降息將超預期（預期已經降低到1次，市場押注2次以上降息）。

然而，今次聯儲局會議最必須關注的是並不是降息25基地落地，而是提前宣佈擴表！聯儲局同時宣佈，將在本月開始擴大資產負債表，購買400億美元的短期國債，購買規模預計會在幾個月內保持高位，隨後會顯著縮減。聯儲局於12月1日結束縮表後，立馬擴表，速度之快實屬罕見，再疊加美國連續多個月非農資料沒公佈，勞工部就業資料暴雷情況看，不能不讓人浮想聯翩。

美國股市。（新華社）

從表觀層面看，擴表有助於解決美元流動性偏緊的問題。畢竟84億美元——聯儲局隔夜逆回購工具（RRP）規模已從峰值2.5萬億美元縮水99%，這個曾吸收過剩流動性的「金融緩衝墊」正瀕臨歸零，「美元蓄水池」已完全消耗殆盡。

2025年10月以來，美國政府停擺限制財政支出，而淨發債持續，導致TGA餘額從常規3000億美元增至9500億美元以上，財政部當前充足的TGA儲備，使其有能力在流動性出現緊缺時，通過釋放TGA餘額的方式「替」央行實現流動性投放，但TGA流動性投放效應不明顯，美元資金面一直偏緊。這給市場帶來持續性的擾動。RMP操作（Reserve Management Purchase）投放的美元流動性有助於解決錢緊問題。

如果聯繫財政部國債回購，RMP可發揮類似QE的效果。雖然聯儲局買的是短債T-bills，看似和長端美債沒關係。但要知道，今年以來美國財政部已經常態化回購美債，而且10Y以上長債回購力度逐步增加。因此，通過購買短期國債來維持銀行體系的充足準備金供應，加之財政國債回購，完全可以發揮類似QE的效果，定向調節中長端利率曲線。不是QE、勝似QE，換了個馬甲而已。如此，大家也要清楚，足可見，當前美國金融市場的流動性是十分緊張的，才會如此操作。