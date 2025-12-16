美股｜道指收市跌302點　納指升0.23%　Tesla漲3.07%創新高

美國非農業新增職位多於預期，但失業率也高於市場預期，美股周二（12月16日）個別發展，道指最多曾跌470點，至收市跌302點；標普500指數跌0.24%，納指則升0.23%。



本港時間12月17日

【05:10】Nvidia約升0.8%

道指收市報48,114.26點，跌302.30點或0.62%；納指收報23,111.46點，升54.05點或0.23%；標普500指數收報6,800.26點，跌16.25點或0.24%。

重磅科技股方面，Tesla漲3.07%，每股收報489.88美元，創下新高紀錄；Nvidia升0.81%、蘋果公司（Apple）漲0.18%。

【05:03】中概股指數收跌0.34%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.34%。其中，阿里巴巴ADR跌0.43%。

【04:54】美元指數下跌 現貨金價微升

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.14，跌0.16%。其中，美元兌日圓最新報154.75，跌0.32%。

金價微升。現貨黃金每盎司最新報4,305.92美元，升0.63美元或0.01%。

【04:38】油價約跌2.7%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報55.27美元，跌1.55美元或2.73%。倫敦布蘭特期油收報58.92美元，跌1.64美元或2.71%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,760.15美元、24小時內升逾2%。

【04:25】恒指夜期收報25,219點 低水16點

恒指夜市期指收報25,219點，跌32點，較恒指收市25,235點，低水16點，成交12,877張。

本港時間12月16日

【22:50】11月失業率高於市場預期

道指最新報48,376點，跌40點或0.08%；納指最新報23,056點，跌0.9點或0.00%；標普500指數現報6,806點，跌9或0.15%。

數據方面，美國勞工部公布，美國11月非農就業新增職位6.4萬個，多於市場預期的5萬個。同月失業率4.6%，高於市場預期的4.4%。

【22:45】油價跌逾2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶55.38美元，跌1.29美元或2.28%；倫敦布蘭特期油每桶報59.14美元，跌1.42美元或2.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,105.74美元、24小時內跌逾1%。