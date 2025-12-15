美股｜道指收市跌41點 納指挫0.59% Tesla漲3.52%
撰文：蕭通
出版：更新：
市場觀望將公布的一系列經濟數據，美股周一（12月15日）下跌，道指至收市跌41點，納指挫0.59% 。
本港時間12月16日
【05:10】Apple跌逾1.5%
道指收市報48,416.56點，跌41.49點或0.09%；納指收報23,057.41點，跌137.76點或0.59%；標普500指數收報6,816.51點，跌10.90點或0.16%。
重磅科技股方面，Tesla漲3.52%，該公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前表示，旗下 Robotaxi 已啟動無人駕駛測試。Nvidia至收市升0.73%、Amazon跌1.61%、蘋果公司（Apple）挫1.50%。
另外，掃地機械人Roomba的製造商iRobot申請破產保護，公司股價暴跌72.69%。
【05:05】中概股指數收跌2.17% 阿里巴巴跌逾3.5%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.17%。其中，阿里巴巴ADR跌3.59%。
【04:25】恒指夜期收報25,574點 低水55點
恒指夜市期指收報25,574點，跌79點，較恒指收市25,628點，低水55點，成交11,514張。
本港時間12月15日
【22:47】iRobot股價暴跌近七成
道指最新報48,594點，升136點或0.28%；納指最新報23,227點，升32點或0.14%；標普500指數現報6,844點，升4或0.06%。
其中，Tesla升4.52%，Nvidia漲1.07%；Apple則跌1.34%。另外，掃地機械人Roomba的製造商iRobot申請破產保護，公司股價暴跌逾68%。
【22:45】油價下跌
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶56.77美元，跌0.47美元或0.82%；倫敦布蘭特期油每桶報60.68美元，跌0.44美元或0.72%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,353.34美元、24小時內約跌0.2%。
