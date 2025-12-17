對沖基金Citadel創辦人格里芬﹕白宮與聯儲局之間　應保持距離

聯儲局將於明年迎來新主席，惟總統特朗普仍未公布有關接任人選。據英國報道，對沖基金Citadel創辦人格里芬（Ken Griffin）於周二（16日）出席當地一場活動時表示，特朗普及下任聯儲局主席，應在聯儲局及白宮之間建立「距離」。他於同日較早前，接受電視台訪問時亦曾指出，聯儲局的獨立性非常、非常重要。



官員質疑哈塞特能否勝任聯儲局主席

另一方面，美國新聞網站《Politico》引述消息人士報道，特朗普政府一些官員私下對哈塞特是否適否擔任該聯儲局主席表示懷疑。

2025年3月19日，美國華盛頓特區，國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在白宮西翼外向媒體發表演說。（Reuters）

消息指出，政府內部一些人士認為，被視為熱門人選的哈塞特除了充當特朗普議程的傳聲筒之外，在目前的職位上並沒有發揮作用。

此外任哈塞特表示，聯儲局「是時候向前邁進了」，又反對有關聯儲局主席不能是總統密友的說法。指出若認為某人是總統的密友，與總統合作良好，就不具備擔任該職位的資格，認為特朗普是不會接受這種觀點的。

哈塞特強調聯儲局獨性

另外，哈塞特重申儲局獨立性至關重要，聯邦公開市場委員會其他成員的聲音亦同樣重要，表示因此推動利率變動的方式必須是基於事實和數據的共識。