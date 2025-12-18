恒生銀行料明年港經濟增長2.5%　本地消費延續初步復甦勢頭

恒生銀行經濟研究部把香港今年本地生產總值（GDP）增長預測上調至3.2%，並預期2026年增長為2.5%。同時預期在明年下半年，勞動市場將會好轉。



該行指出，在關稅不確定性加劇及中美關係緊張的局勢下，本港經濟仍展現出強大韌性，為今年首三季的經濟帶來較預期強勁的表現。本地方面，樓市逐步回穩及股市交投轉趨活躍，亦為私人消費帶來正面支持。隨着第四季經濟有望按年增長約3%，香港正以穩健的增長勢頭步入2026年。

就業市場下半年好轉

恒生又預期明年香港經濟增長幅度為2.5%。外貿順風效應逐步減退，「搶出口」帶來的驅動作用減弱，加上高基數效應，將令2026年經濟增長較今年有所放緩。然而，本地消費有望延續初步復甦的勢頭。勞動市場通常較整體經濟周期滯後，因此估計會在2026年下半年才開始好轉，加上美國或會進一步減息，以及內地有機會推出更多支持增長的政策，應可為全年的經濟增長提供一個相對穩固的基礎。

恒生又稱，香港今年受惠於全球流動性增加，但各大主要及區內央行的減息周期陸續進入尾聲，這可能產生一定風險。另外，預期聯儲局在明年會再減息兩次，但前提是鮑威爾的繼任人立場偏鴿。港元拆息或會隨之小幅回落，為樓市氣氛帶來正面影響。

預測明年內地經濟增長4.8%

內地方面，恒生維持中國今年經濟增長4.9%的預測，並預計明年經濟增長率為4.8%。該行提到，鑑於內地經濟今年首三季增長為5.2%，預計即使第四季經濟進一步放緩，亦不會阻礙今年全年約5%的經濟增長目標。

恒生指出，儘管面對中美貿易糾紛帶來的挑戰，但穩健的對外貿易仍是支撐今年內地經濟表現的一個重要正面因素。然而，隨着「搶出口」帶來的提振效應減退，預料未來外貿增長將有所放緩。同時，今年的投資表現欠佳，未能像過去般為經濟提供逆周期支持。關鍵在於私人消費能否成為整體經濟增長的主要引擎，預計內地政府將採取更積極的消費刺激措施。