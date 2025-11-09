陳茂波：金融創科是香港經濟關鍵引擎　全球初創到港尋找更大機遇

上周香港舉行多場金融及創科盛事，包括國際金融領袖投資峰會、金融科技周、StartmeupHK創業節、旗艦創科募投比賽「EPIC 2025」等。財政司司長陳茂波今日（9日）在網誌回顧活動詳情，認為全球各地的初創，正積極尋求透過香港這個國際平台，尋找更大發展機遇，過去五年香港初創企業增加40%至約4700間；又指金融和創科生態正相互促進，是香港經濟未來提速推動高質量發展的關鍵引擎。



陳茂波上周出席香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025。（財政司司長網誌）

指香港初創經驗為國際提供參考

陳茂波表示，國際金融領袖投資峰會已成為國際投資界每年焦點活動之一；金融科技周及StartmeupHK創業節均踏入了第十年，這兩項活動的國際化程度令各地參加者印象深刻，充分展示了香港「國際化」優勢的吸引力。他總結，香港對創科的持續投入和培育，在技術創新、應用推廣、標準訂立等方面的經驗，也為國際同業提供參考。

至於同樣在上周舉行的香港科技園的旗艦創科募投比賽「EPIC 2025」，陳茂波透露今年參賽的申請破紀錄，有逾1,200份，分別來自全球70多個經濟體，其中87%屬非本地隊伍，而總決賽100強來自本地和內地、歐洲、美洲，以及中國以外的亞太區初創企業，強調「海外參與度屬歷屆之冠」。陳茂波指，反映全球各地的初創，積極尋求透過香港這個國際平台尋找更大的發展機遇。

陳茂波出席國際電梯募投比賽2025，並頒獎予勝出參賽者。（財政司司長網誌）

過去五年香港初創增40%至約4700間

陳茂波又指，在政府和各界過去多年的共同努力下，香港的創科生態有顯著的發展。他舉例過去五年，香港初創企業增加了40%至約4,700間；香港科技園和數碼港旗下的初創企業，過去一年完成的融資總額合共約60億港元。

他又表示，蓬勃的金融和創科生態正相互促進，是香港經濟未來提速推動高質量發展的關鍵引擎，更是本港深度參與粵港澳大灣區建設、作出積極貢獻的重要功能所在。