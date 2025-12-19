楊主光與王維基再合作　明年1月1日起任香港科技探索獨董

香港寬頻（1310）前行政總裁﹑人稱「威哥」的楊主光，獲HKTVmall母公司香港科技探索（1137）委任為獨立非執行董事審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及社會和管治委員會之成員，自2026年1月1日起生效。



王維基曾持有加拿大籍，因參選立法會而放棄。（資料圖片）

楊主光與香港科技探索行政總裁王維基相當有淵源。兩人既為民生書院同窗，其後王維基與表兄張子健創辦香港科技探索前身城市電訊，於2005年邀請楊主光加入。當王維基於2012年將公司的寬頻等電訊業務出售予私募基金CVC後，楊主光繼續管理有關業務。其後王維基將公司先後改名為香港電視及香港科技探索。至於CVC在2016年，將有關電訊業務以香港寬頻名義上市，由楊主光擔任行政總裁。

（圖片來源：香港寬頻）

早前辭香港寬頻行政總裁

至今年9月中移動（0941）成功入主香港寬頻，楊主光辭任公司副主席及行政總裁等職務。目前楊主光為鴻福堂（1446）的獨立非執行董事。

此外香港科技探索公告同時顯示，李漢英已辭任公司獨立非執董職務、審核委員會及薪酬委員會之主席、提名委員會及環境、社會和管治委員會之成員；公司董事會主席及獨立非執行董事麥永森已獲委任為薪酬委員會之主席；以及公司獨立非執行董事白敦六已獲委任為審核委員會之主席，均為自2026年1月1日起生效。