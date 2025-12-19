宏福苑大火｜保監局指險企已賠付逾2.57億元　續改善業界支援措施

大埔居屋屋苑宏福苑在上月26日發生五級奪命大火，造成逾百人死亡，並且有逾千家庭痛失家園。保監局指出，自火災發生以來積極協調業界調配資源，為受影響人士提供適切協助，又指出根據最新數據，保險公司作出賠付金額逾2.57億元。



壽險賠付個案109宗

當局指出，宏福苑住戶合共持有由36間保險公司發出1.066萬張人壽保險保單，主要為終身人壽﹑年金/儲蓄及醫療/危疾保單，其中17間涉及理賠個案。有關保險公司已成功聯絡相關保單持有或受益人，共涉及149宗，當中109宗賠付金額約4,150萬元，另有40宗仍在處理中，賠付金額估計1,180萬元。

至於一般保險方面，當局指出宏福苑住戶共持有由35間保險公司發出﹑約1,800張保單，主要為家居﹑醫駕及個人意外保單，其中34間涉及理賠個案。相關公司已成功聯儲相關保單持有人或申索人，共涉及1,038宗理賠個案，賠付金額約2.04億元。

保監局（資料圖片）

保監局行政總監張雲正指出，當局會持續優化業界支援措施，主要接觸災民及其家屬，以協助他們渡過難關。

保險業聯會行政總監劉佩玲指出，保險公司於極短時間內特事特辦，向災民發放2.5億賠償，彰顯保險在危難時發揮的重要作用。