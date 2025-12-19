今日新聞8分鐘｜宏福苑大火殉職消防員何偉豪出殯｜伊院走犯落網

宏福苑大火殉職消防員何偉豪出殯 鳴鐘「三短一長」象徵正式落更

上月26日在大埔宏福苑大火中殉職的消防隊目（追授）何偉豪今日（19日）出殯，消防處為他舉行最高榮譽喪禮。消防靈車下午抵達沙田消防局，同袍雙手捧着何偉豪生前佩戴的消防頭盔。消防處長楊恩健帶領消防人員在消防局外列隊向蓋上特區區旗的靈柩敬禮，官員及賢達鞠躬向靈車致意。大批身穿深色衣服的市民亦到場致哀，有人更舉手敬禮。消防響鳴了三短一長的「完成任務」鐘聲，寓意何Sir正式落更。

何偉豪同袍浩園最後送別：你係我哋嘅英雄，天堂見喇

大埔宏福苑五級大火災造成逾百死傷，37歲消防員何偉豪殉職，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。消防處今日（19日）在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。上午殯儀館外設置公眾悼念區，靈車及車隊先後前往大埔宏福苑災場及沙田消防局，最後駛往和合石「浩園」安葬。

約30名沙田消防局同袍包圍在墓地旁作最後告別，不少同袍多次拭淚，有人輕拍肩膊互相扶持，其中一名同袍強忍哀痛向何偉豪道別，稱今日沙田消防局「好多位兄弟」到來送他最後一程，並形容何偉豪是沙田消防局的「光榮同驕傲」。他又說，「我哋天堂見。你係我哋嘅英雄嚟㗎……拜拜，肥仔，喺天堂見喇。」

警北角搗破非法釣魚機賭檔 拘主持及賭客共17人

警方表示，東區警區人員根據線報及經深入調查後，本周四（18日）下午突擊搜查英皇道一個單位，搗破一個懷疑非法賭檔，檢獲6部懷疑釣魚機、一部讀卡機及一批遊戲卡，總共拘捕17人。

新蒲崗樽頸燈位 工人協助指揮 綠公仔疑延長

新蒲崗啟鑽苑對出近大有街的一段彩虹道，疑因工程擺放大量水馬，令安全島變「樽頸」，繁忙時間大量途人過馬路時，擠出安全島，險象環生。運輸署指，已聯同警方和房署的工程承辦商，檢視有關臨時交通安排，盡快安排調整水馬範圍；亦會適當地調校燈號時間，於繁忙時段延長「綠公仔」時間。

《香港01》記者繁忙時間前後再到場視察，可見仍人潮如鯽，但不至於「逼爆」。4名穿反光背心、手持螢光棒的承建商工人，在行人過路處指揮，「綠公仔」閃爍時即截停市民，勸喻不要衝燈，惟少部份人置若罔聞。此外，亦有交通督導員及警員一度到場。記者發現，綠公仔維持近1分20多秒後才閃爍，疑已延長時間。有市民稱，之前燈號「閃得好快」，有人照衝、有人跑不到停在安全島，午飯時間曾有約30人站於安全島，車輛駛至時十分危險。

伊利沙伯醫院走犯 35歲男元朗落網遭撳地制服

伊利沙伯醫院今日（19日）發生走犯事件，涉多宗搶劫及盜竊等罪的35歲男子，在醫院照X光時逃脫，逃走時身穿白色上衣、病人服褲子，赤腳往S座、加士居道逃去，油尖重案組等大批警員展開搜捕。

消息稱，疑犯潛逃4個多小時後，下午約4時，警方在元朗尋獲，並拘捕該名疑犯。現場圖片可見，疑犯衣著與逃走時有所不同，他遭撳地制服，在場亦有一輛新界的士。據了解，有人曾屢搭的士企圖逃避警方追緝，部分沒支付車資。

港珠澳大橋豐田GR86陷火海 車身燒通頂成廢鐵

今日（18日）早上6時37分，港珠澳大橋香港口岸往珠海方向、近通關廣場公廁對開，一輛豐田GR86跑車突然起火，32歲何姓司機返回座駕見狀試圖救火不果，最終由消防到場將火救熄；事件無人受傷。

小販用變形手推車流動開檔 海關拉人冚倉檢1300件冒牌衫

香港海關成功搗破一個冒牌物品儲存倉庫，拘捕一名男小販，檢獲約1,300件懷疑冒牌衣服，市值約港幣34萬元。

海關發現該名男小販，會以手機的流動應用程式，召喚俗稱的「街車」，去運送懷疑冒牌物品及手推車，而該手推車可在一分鐘之內裝嵌、拆卸。海關相信，只要「街車」可以停泊在上落貨的位置，小販便可以神出鬼沒地開檔收檔，逃避海關執法。

靠iphone碰撞偵測功能保命 日本釣魚偶像神野梓車禍險死

27歲日本偶像兼YouTuber神野梓擁有甜美外型，開設YouTube分享釣魚影片，擁有「釣魚偶像」的稱號。而她近日在高速公路發生重大車禍，為了閃避突然衝出來的鹿而撞上護欄，滿臉血跡的傷照震撼日網，並透露iPhone的碰撞偵測功能「真的救了我」。