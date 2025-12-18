宏福苑火災｜政府按災前租金釐訂補助料合理　租戶不再獲現金補助

宏福苑五級火逾1,900戶受影響，政府今日（18日）宣布動用大埔宏福苑援助基金12億元，未來兩年業主每年可獲發15萬元租金補助及一次性5萬元搬遷補助，協助租住私人市場單位或過渡性房屋。政務司副司長卓永興表示釐訂15萬元金額參考宏福苑火災前的租金水平，強調運用援助基金需平衡多方面因素，用得其所。政府又相信會有長遠安置方案出爐，因此兩年補助期足夠。



宏福苑的租客亦能獲得5萬元搬遷補助，政府表示由於租客並非以宏福苑為永久居所，這是援助基金最後一個針對租客的現金補助，相信他們有彈性在私人市場尋找新住處。



政務司副司長卓永興表示15萬元金額參考宏福苑火災前的租金水平，強調運用援助基金需平衡多方面因素。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府宣布兩項支援宏福苑受火災影響居民的措拖，第一是向受影響業主發放每年15萬元的租金補助，供他們至過渡性房屋或在私人市場租住單位。補助為期兩年，他們亦可一次性5萬元搬遷補助，第二是向租戶發放一次性5萬元搬遷補助，並將於下周一起透過「一戶一社工」發放。

參考宏福苑火災前租金水平 釐訂租金補助金額

政務司副司長卓永興表示，火災前宏福苑租金每月約12,500元，金額與每年租金補助15萬元除以12個月相約，政府經參考後為是合理的安排。這次租金補助連同搬遷補助，將動用38億元援助基金之中的12億1元，卓永興認為推出補助時需要平衡多方面因素。

每個支援措施睇下佢個合理性，唔係話基金好多錢喎，不如唔係15萬，比夠20、30又點呢，我諗呢個都要有個平衡喺度。 政務司副司長卓永興

他又表示政府正研究宏福苑的重置方案，暫時未有結論，亦未知會否需要動用到基金，因此政府要用得其所，審慎運用捐款。

民政及青年事務局局長麥美娟今日接受電台訪問表示，政府成立的援助基金累計達到30億元，將會在短、中、長期有計劃地協助受影響住戶。(資料圖片)

相信兩年補助期足夠業主尋找新住所

民政及青年事務局局長麥美娟表示租金補助期兩年，是由於一般租約也是兩年，加上相信兩年內政府會有長期重置的安排，屆時業主接受便不用再接受補助。

最後一個針對租戶的現金補助

宏福苑租戶亦可以獲得一次性5萬元搬遷補助，他們早前已獲發一萬元應急錢及10萬元生活津貼。麥美娟表示留意到有聲音認為，援助基金未來應更集中處理自住業主的長遠需要，因此這次的搬遷補貼是「可見將來」內最後一個以租戶為對象的現金援助。她解釋，宏福苑並非租戶的永久居所，加上政府容許他們在房協或房屋局轄下單位免租居住至明年5月30日，相信他們有彈性能夠找到居所。