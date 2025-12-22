美股｜道指收市升227點　納指漲0.52%

受科技股提振，周美股一（12月22日）造好， 道指最多曾漲逾322點，至收市升227點。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間12月23日

【05:20】Tesla及Nvidia漲逾1% 特朗普旗下社媒跌一成

道指收市報48,362.68點，升227.79點或0.47%；納指收報23,428.83點，升121.21點或0.52%；標普500指數收報6,878.49點，漲43.99點或0.64%。

重磅科技股方面，Tesla曾漲逾3.6%創盤中新高紀錄，至收市仍漲1.56%，每股收報488.73美元。Nvidia漲1.49%、Amazon升0.48%；蘋果公司（Apple）則跌1.04%。

另外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下社媒公司DJT跌10.44%。

【05:10】中概股指數收漲0.58%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.58%。其中，阿里巴巴ADR漲0.78%。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

【04:48】油價升逾2.6%

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報58.01美元，升1.49美元或2.64%。倫敦布蘭特期油收報62.07美元，漲1.60美元或2.65%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,273.79美元、24小時內升逾0.3%。

【04:46】美元指數下跌 現貨金價升逾2%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.28，跌0.32%。其中，美元兌日圓最新報156.94，跌0.52%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報4,434.80美元，升96.25美元或2.22%。

【04:40】恒指夜期收報25,909點 高水107點

恒指夜市期指收報25,909點，升95點，較恒指收市25,801點，高水107點，成交10,904張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間12月22日

【22:51】Nvidia升逾1%

道指最新報48,243點，升108點或0.23%；納指最新報23,435點，升127點或0.55%；標普500指數現報6,864點，升29點或0.44%。

重磅科技股方面，Tesla升3.34%、Nvidia漲1.06%，Apple則跌0.33%。

【22:45】油價升逾2%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶57.87美元，漲1.35美元或2.39%；倫敦布蘭特期油每桶報61.87美元，升1.40美元或2.32%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,818.65美元、24小時內升逾1%。