美股｜道指收市倒跌228點　納指挫1.81%　Tesla挫4.63%

有報道指甲骨文（Oracle）數據中心項目融資受阻，令市場保持謹慎。美股周三（12月17日）下跌，道指從日內曾升273點，至收市倒跌228點；納指挫1.81%，標普500指數也跌逾1%。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月18日

【05:20】Nvidia跌3.81% 跌甲骨文及派拉蒙挫逾半成

道指收市報47,885.97點，跌228.29點或0.47%；納指收報22,693.32點，跌418.14點或1.81%；標普500指數收報6,721.43點，跌78.83點或1.16%。

重磅科技股方面，Tesla挫4.63%、Nvidia跌3.81%、蘋果公司（Apple）跌1.01%。亞馬遜（Amazon）也跌0.58%，此前有報道稱，該公司正洽談向ChatGPT開發商OpenAI投資約100億美元。至於甲骨文則跌5.40%。

其他個股方面，華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD）董事會拒絕了派拉蒙天舞（Paramount Skydance）提出以1084億美元的收購要約，轉而接受Netflix的約束性收購要約。Netflix股價升0.23%，WBD股價跌2.32%、派拉蒙天舞挫5.42%。

【05:16】油價跌逾1.2%

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報55.94美元，升0.67美元或1.20%。倫敦布蘭特期油收報59.68美元，漲0.76美元或1.30%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報85,961.9美元、24小時內約跌2%。

【05:03】中概股指數收跌0.73% 拼多多跌3.69%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.73%。其中，阿里巴巴ADR跌1.48%、拼多多跌3.69%。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

【04:38】美元指數上升 現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.36，升0.23%。其中，美元兌日圓最新報155.71，升0.65%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,340.64美元，升38.17美元或0.89%。

【04:25】恒指夜期收報25,304點 低水165點

恒指夜市期指收報25,304點，跌145點，較恒指收市25,468點，低水165點，成交14,744張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間12月17日

【22:50】Nvidia跌2%

道指最新報48,306點，升192點或0.40%；納指最新報23,044點，跌66點或0.29%；標普500指數現報6,796點，跌3點或0.06%。

重磅科技股方面，Nvidia跌2.01%，暫為跌幅最大道指成份股；Apple則升0.46%。亞馬遜（Amazon）漲0.39%，此前有報道該公司正洽談向ChatGPT開發商OpenAI投資約100億美元。 另外，甲骨文（Oracle）股價暫跌3.63%。

【22:48】油價漲1.3%

油價回升。紐約原油期貨現時每桶55.86美元，漲0.73美元或1.32%；倫敦布蘭特期油每桶報59.71美元，升0.79美元或1.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,250.71美元、24小時內變化不大。