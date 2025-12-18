美股｜道指收市升65點　納指漲1.38%　特朗普旗下社媒飆近42%

數據顯示美國通脹放緩，美股周四（12月18日）造好，道指最多曾漲479點，至收市收窄至升65點；納指則升1.38%。 數據顯示，美國11月消費物價指數（CPI）按年升2.7%，低於市場預期的3.1%；核心CPI按年增長2.6%，也低於市場預期的3%。 另外，美國次申領失業救濟人數按周減少1.3萬人，減至22.4萬人，少於市場預期的22.5萬人。



圖為2025年8月18日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月19日

【05:20】Tesla升3.45% Nvidia及微軟漲逾1.6%

道指收市報47,951.85點，升65.88點或0.14%；納指收報23,006.36點，升313.04點或1.38%；標普500指數收報6,774.76點，漲53.33點或0.79%。

重磅科技股方面，Amazon 升2.48%，為升幅最大道指成份股；Nvidia漲1.87%、微軟升1.65%，蘋果公司（Apple）亦漲0.13%。Tesla升3.45%。另外，美光科技（Micron Technology）飆10.21%。

此外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下媒體公司DJT股價漲41.93%，該公司此前與聚變能源公司 TAE Technologies 宣布，雙方已同意以全股票交易方式合併，交易價值超過60億美元。

【05:09】中概股指數收漲0.97%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.97%。其中，阿里巴巴ADR漲0.18%。

圖為2024年3月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social 所屬公司，以股票代號「DJT」在納斯達克市場掛牌交易。（Reuters）

【05:06】油價微升

國際油價微升，紐約原油期貨每桶收報56.15美元，升0.21美元或0.38%。倫敦布蘭特期油收報59.82美元，漲0.14美元或0.23%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報85,012.37美元、24小時內跌逾1%。

【04:30】美元指數微升 現貨金價微跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微升，在匯市尾市收於98.42，升0.06%。其中，美元兌日圓最新報155.55，跌0.05%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,332.12美元，跌6.33美元或0.15%。

【04:25】恒指夜期收報25,675點 高水177點

恒指夜市期指收報25,675點，升161點，較恒指收市25,498點，高水177點，成交13,944張。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

本港時間12月18日

【22:52】Tesla漲2.8% Amazon及Nvidia升逾1%

道指最新報48,124點，升238點或0.50；納指最新報22,946點，升253點或1.12%；標普500指數現報6,777點，升56點或0.84%。

重磅科技股方面，Amazon現升1.88%，為升幅最大道指成份股；Nvidia升1.12%，Apple則跌0.99%。另Tesla漲2.80%。

【22:47】油價升逾0.5%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶56.21美元，漲0.40美元或0.72%；倫敦布蘭特期油每桶報60.02美元，升0.34美元或0.57%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,100.42美元、24小時內跌1.7%。