美股｜道指收市升76點　納指漲0.57%　標指創新高　Nvidia飆3%

美國第三季經濟增長4.3%，遠高於市場預期的3.3%，也創兩年來最快增速。不過， 世界大型企業研究會（Conference Board）初步調查數據顯示，美國12月消費者信心指數跌至89.1，為今年4月以來最低水平。美股周二（12月23日）上揚，三大指數連升4個交易日。道指在最多曾跌108點後，至收市反升79點；納指漲0.57%，標普500指數則創收市新高。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月24日

【05:20】Amazon升1.62%

道指收市報48,442.41點，升79.73點或0.16%；納指收報23,561.84點，升133.02點或0.57%；標普500指數收報6,909.79點，漲31.30點或0.46%。

重磅科技股方面，Nvidia漲3.01%，為升幅最大道指成份股；Amazon升1.62%，蘋果公司（Apple）也漲0.51%。Tesla則跌0.65%。

【05:10】中概股指數收跌0.58%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.58%。其中，阿里巴巴ADR漲0.17%。

【04:50】油價升逾0.5%

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報58.38美元，升0.37美元或0.64%。倫敦布蘭特期油收報62.38美元，漲0.31美元或0.50%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,065.48美元、24小時內約跌0.2%。

【04:48】美元指數失守98 現貨金價再創新高

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於97.94，跌0.35%。其中，美元兌日圓最新報156.27，跌0.49%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報4,492.58美元，升48.93美元或1.10%；日內曾高見4,497.82美元的新高紀錄。

【04:40】恒指夜期收報25,818點 高水44點

恒指夜市期指收報25,818點，升30點，較恒指收市25,774點，高水44點，成交9,648張。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間12月23日

【22:50】Amazon升逾1%

道指最新報48,341點，跌20點或0.04%；納指最新報23,474點，升45點或0.19%；標普500指數現報6,888點，升10點或0.15%。

重磅科技股方面，Amazon現升1.42%，為升幅最大道指成份股；Nvidia漲0.34%。

【22:43】油價約跌0.3%

油價回落。紐約原油期貨現時每桶57.85美元，跌0.16美元或0.28%；倫敦布蘭特期油每桶報61.86美元，跌0.21美元或0.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$87,445.40美元、24小時內跌近3%。