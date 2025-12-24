美股｜道指高收288點　標指再創收市新高

美國新領失業救濟人數少於預期。美股於周三（12月24日）平安夜開半日市，三大指數連續第5個交易日上揚。其中道指收市漲288點，標普500指數再創收市新高。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間12月25日

【02:08】美光科技升3.77%

道指收市報48,731.16點，升288.75點或0.60%；納指收報23,613.31點，升51.46點或0.22%；標普500指數收報6,932.05點，漲22.26點或0.32%。

重磅科技股方面，Nvidia跌0.32%，為跌幅最大道指成份股；蘋果公司（Apple）漲0.53%。

另外，Intel跌0.52%。路透社此前報道，Nvidia曾將Intel的18A製程列入評估名單，並進行相關驗證流程，但近期已經暫停、不再延續測試進度。此外，美光科技（Micron Technology）升3.77%。

【02:04】中概股指數收跌0.07%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.07%。其中，阿里巴巴ADR跌0.71%。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

本港時間12月24日

【22:53】Nvidia股價下跌 據報暫停測試Intel 18A製程

道指最新報48,560點，升117點或0.24%；納指最新報23,552點，跌8點或0.19%；標普500指數現報6,915點，升5點或0.08%。

重磅科技股方面，Nvidia現跌0.74%，為跌幅最大道指成份股。路透社報道，Nvidia曾將Intel的18A製程列入評估名單，並進行相關驗證流程，但近期已經暫停、不再延續測試進度。Intel股價跌逾2%。

數據顯示，美國勞工部公布，首次申傾失業救濟人數按周減少1萬人，跌至21.4萬人，少於市場預期的22.4萬人；續領失業救濟人數按周增加3.8萬人，增至192.3萬人，則多於市場預期的190萬人。

【22:47】油價微升

油價回落。紐約原油期貨現時每桶58.62美元，升0.24美元或0.41%；倫敦布蘭特期油每桶報62.53美元，升0.15美元或0.24%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,839.65美元、24小時內變化不大。