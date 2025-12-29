內地經濟日報發文﹕擴內需與擴開放並不矛盾　非此消彼長替代關係

內地《經濟日報》頭版發表文章，指出擴大內需與擴大開放並不矛盾，二者也並非此消彼長的替代關係，而是相互促進、彼此成就的有機統一體，他們共同構成了推動經濟持續健康發展的雙輪驅動。事實上，國內循環越順暢，就越能形成對全球資源要素的引力場，越有利於構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，加快形成國際競爭與合作新優勢。



文章指出從發展歷程看，中國經濟的快速增長期，往往也正是內需與開放協調並進的時期。面對逆全球化浪潮和全球供應鏈重塑，協同推進擴大內需與擴大開放，不只是歷史經驗也是現實需要，更是對經濟運行規律的尊重與把握——擴大內需並不是要「向內轉」，也不能將擴大開放簡單等同於「讓利市場」，內需與開放之間是一種正向的反饋機制，即越是開放的市場競爭越能催生出高質量的內需供給，而龐大的內需規模也將為擴大開放提供更多談判籌碼與合作機遇。

擴內需打破行業壟斷

文章又表示正確處理擴大內需與擴大開放的關係，就是要形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。做到這一點並不容易，歷史的經驗教訓時刻在提醒：在擴大內需時應堅持市場化改革方向，打破行業壟斷和地方保護，使內需增長真正基於效率提升和創新驅動；在擴大開放時要統籌發展與安全，在完善的風險防控體系中，中國經濟方能行穩致遠。