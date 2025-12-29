關稅戰｜美銀CEO料明年美國政府將緩和貿易緊張局勢 惟中國別論
撰文：張偉倫
美國銀行行政總裁莫尼漢表示，2025年關稅對美國經濟造成衝擊後，預計特朗普政府2026年將緩和貿易緊張局勢。
莫尼漢表示，美銀目前預計局勢是「降級而非升級」，平均關稅水平約為15%，對於不承諾購買美國商品或降低非關稅壁壘的國家，關稅稅率則會更高；又指出﹕「稅率從普遍10%提高到多數國家適用的15%，影響並不大。這是團隊認為局勢開始緩和的原因」。
不過談及中國時，莫尼漢稱另作別論，北美貿易夥伴亦一樣，因美墨加協議評估計畫在明年進行，「但全球整體而言，你可以看到已接近尾聲」。
勞動力供應不足對小型企業衝擊更大
他表示，第二季度，更高的關稅和貿易政策的不確定性對小型企業造成衝擊，不過隨著關稅下調，情況有所緩解。目前對小型企業而言，關稅問題不如勞動力供應不確定性那麼令人擔憂，因一些移民政策「尚未完全生效」。
