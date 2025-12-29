美股｜道指收市跌249點　Tesla挫3.27%

受科技股下滑拖累，美股於周一（12月29日）下跌，道指日內最多曾跌320點，收市收窄至跌249點。重磅科技股中，Tesla股價大幅下跌，至收市挫3.27%，每股收報459.64美元。



圖為2025年12月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，一張桌上擺有總統特朗普（Donald Tump）的人形紙牌。（Reuters）

本港時間12月30日

【05:09】Nvidia跌逾1.2%

道指收市報48,461.93點，跌249.04點或0.51%；納指收報23,474.35點，跌118.75點或0.50%；標普500指數收報6,905.74點，跌24.20點或0.35%。

科技股方面，Nvidia跌1.21%、美光科技（Micron Technology）升3.4%。

【05:04】中概股指數收跌0.67% 阿里巴巴跌2.47%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.67%。其中，阿里巴巴ADR跌2.47%。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

【04:53】美元指數微升 現貨金價跌逾4%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微升，在匯市尾市收於98.03，漲0.01%。其中，美元兌日圓最新報156.06，跌0.33%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,334.92美元，跌197.71美元或4.36%。

【04:52】油價升逾2%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報58.08美元，升1.34美元或2.36%。倫敦布蘭特期油收報61.94美元，升1.30美元或2.14%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,012.37美元、24小時內約跌0.5%。

【04:40】恒指夜期收報25,603點 低水32點

恒指夜市期指收報25,603點，跌32點，較恒指收市25,635點，低水32點，成交6,911張。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間12月29日

【22:51】納指跌逾百點

道指最新報48,595點，跌115點或0.24%；納指最新報23,470點，跌122點或0.52%；標普500指數現報6,906點，跌22點或0.33%。

重磅科技股方面，Nvidia現跌1.90%，為跌幅最大道指成份股。另外，Tesla也挫2.19%。

【22:45】油價升逾2%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.12美元，升1.38美元或2.43%；倫敦布蘭特期油每桶報61.51美元，升1.27美元或2.11%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,956.51美元、24小時內變化不大。