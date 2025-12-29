美股｜道指收市跌249點 Tesla挫3.27%
受科技股下滑拖累，美股於周一（12月29日）下跌，道指日內最多曾跌320點，收市收窄至跌249點。重磅科技股中，Tesla股價大幅下跌，至收市挫3.27%，每股收報459.64美元。
本港時間12月30日
【05:09】Nvidia跌逾1.2%
道指收市報48,461.93點，跌249.04點或0.51%；納指收報23,474.35點，跌118.75點或0.50%；標普500指數收報6,905.74點，跌24.20點或0.35%。
科技股方面，Nvidia跌1.21%、美光科技（Micron Technology）升3.4%。
【05:04】中概股指數收跌0.67% 阿里巴巴跌2.47%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.67%。其中，阿里巴巴ADR跌2.47%。
【04:53】美元指數微升 現貨金價跌逾4%
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微升，在匯市尾市收於98.03，漲0.01%。其中，美元兌日圓最新報156.06，跌0.33%。
金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,334.92美元，跌197.71美元或4.36%。
【04:52】油價升逾2%
國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報58.08美元，升1.34美元或2.36%。倫敦布蘭特期油收報61.94美元，升1.30美元或2.14%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,012.37美元、24小時內約跌0.5%。
【04:40】恒指夜期收報25,603點 低水32點
恒指夜市期指收報25,603點，跌32點，較恒指收市25,635點，低水32點，成交6,911張。
本港時間12月29日
【22:51】納指跌逾百點
道指最新報48,595點，跌115點或0.24%；納指最新報23,470點，跌122點或0.52%；標普500指數現報6,906點，跌22點或0.33%。
重磅科技股方面，Nvidia現跌1.90%，為跌幅最大道指成份股。另外，Tesla也挫2.19%。
【22:45】油價升逾2%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.12美元，升1.38美元或2.43%；倫敦布蘭特期油每桶報61.51美元，升1.27美元或2.11%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,956.51美元、24小時內變化不大。