曾俊華為四新股跌穿招股價皺眉　嘆前景不明仍聽到出奇｢樂觀｣言論

本港四隻新股上周一（22日）首日掛牌，全部跌穿招股價。財政司前司長曾俊華今天（28日）慨嘆在前景不明朗情況下，有時仍聽到出奇地「樂觀」的言論，「話今年香港金融市場點亮麗，新股市場點暢旺，但係我個人可能比較保守審慎啦」，提起四隻跌穿招股價的新股，跌幅並不少，不禁皺一皺眉，反思「點解會出現咁嘅情況呢？係咪有啲工夫做得疏忽，或者做得唔夠呢？」



他說，早前證監會與港交所致函新股保薦人，指留意到近期新上市申請質量下滑，以至出現不合規行為，形容這些都很值得留意，提醒香港的國際金融中心地位是歷經前人幾十年努力，得來不易。



四隻首日掛牌跌穿招股價的新股，分別是創新藥股華芢生物，較招股價38.2元低11%；內地民營綜合醫院明基醫院亦較招股價低30%；內地文旅集團印象大紅袍，較招股價3.6元低逾9%；南華期貨股份較招股價低近24%，以每手500股，不計手續費，一手帳面蝕1,435元。

喺前景咁唔明朗嘅情況之下，有時仲聽到啲出奇地「樂觀」嘅言論，話今年香港金融市場點亮麗，新股市場點暢旺，但係我個人可能比較保守審慎啦。 財政司前司長曾俊華

曾俊華在社交平台表示，當近日看到有4隻新股在上市掛牌日，全部跌穿招股價，跌幅更是「一啲都唔細」，便不其然皺一皺眉，「點解會出現咁嘅情況呢？係咪有啲工夫做得疏忽，或者做得唔夠呢？」

他說，早前證監會與港交所致函新股保薦人，指留意到近期新上市申請質量下滑，以至出現不合規行為，形容這些都很值得留意。

香港擁有國際金融中心呢個地位，絶對唔係理所當然㗎，呢個位置係靠前人幾十年嘅努力，得來不易，但係好現實嘅係，呢個地位，一唔小心，都可以毀於一旦。喺嚟緊嘅一年，大家都宜謹慎行事，保守一啲都唔係壞事。 財政司前司長曾俊華

他說，如果從經濟角度展望2026年，估計要走的路仍然會是相當難行，尤其是地緣政治局勢仍然會相當緊張，日本在美國撐腰情況之下，與國家由外交爭端引發的社會經濟斷絕往還情況，不知何時才有機會擺平。

曾俊華籲提防現代版「八國聯軍」圍堵中國

美國方面，曾俊華形容口頭上有時就好似對中國表現友善，但其對華立場五時花六時變，所以交往時一定要充滿戒心