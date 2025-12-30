美股｜道指收市跌94點　標指連跌3個交易日

美股在年底交投淡靜，三大指數周二（12月30日）小幅收跌，其中標普500指數為連續第三個交易日下滑。聯儲局公布12月議息會議紀錄，突顯成員意見分歧。雖然多數官員認為，如果通脹如預期所料隨時間回落，進一步減息是合適之舉。不過，也有一些官員明確表示，他們認為在12月會議之後，利率應當「在一段時間內」維持不變。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間12月31日

【05:09】Tesla跌1.17%

道指收市報48,367.06點，跌94.87點或0.20%；納指收報23,419.08點，跌55.27點或0.24%；標普500指數收報6,896.24點，跌9.50點或0.14%。

重磅科技股方面，Meta 股價漲1.11%，該公司此前宣布將收購中國人工智能（AI）初創公司Manus，加速其在Facebook和Instagram等平台上整合先進AI技術的進程。另外，Tesla跌1.17%、Nvidia跌0.36%、蘋果公司（Apple）跌0.26%。

【05:04】中概股指數收跌0.27% 百度升4.39%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.27%。其中，阿里巴巴ADR跌0.73%，百度升4.39%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【04:35】美元指數上揚 現貨金價回升

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.24，漲0.21%。其中，美元兌日圓最新報156.46，漲0.25%。

金價回升。現貨黃金每盎司最新報4,354.06美元，升22.08美元或0.51%。

【04:33】紐約期油跌0.22%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報57.95，跌0.13美元或0.22%。倫敦布蘭特期油收報61.92美元，跌0.02美元或0.03%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,062.59美元、24小時內約升1%。

【04:30】恒指夜期收報25,880點 高水25點

恒指夜市期指收報25,880點，跌45點，較恒指收市25,854點，高水25點，成交8,877張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間12月30日

【22:52】道指跌幅收窄

道指最新報48,435點，跌26點或0.06%；納指最新報23,478點，升4點或0.02%；標普500指數現報6,907點，升1點或0.02%。

【22:47】油價微升

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.38美元，升0.30美元或0.52%；倫敦布蘭特期油每桶報61.72美元，升0.23美元或0.37%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,070.51美元、24小時內約升0.8%。