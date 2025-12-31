2025年北水累計淨流入逾1.4萬億元　再破頂｜互聯互通

中港兩地股市自2014年11月17日正式實施互聯互通後，南下資金在港股市場重要性日益增加。據統計，2025年，南下資金淨買入港股金額達到14,129億港元，刷新歷史紀錄，按年增加73.9%。



自2014年互聯互通機制開通以來，南下資金通過港股通累計淨買入港股51,107億港元。今年以來，南下資金單日淨買入超百億港元的交易日超60天，其中11個交易日南下資金單日淨買入超200億港元。8月5日南下資金淨買入358.76億港元，為史上單日淨買入最高金額。

阿里及騰訊獲北水追捧

個股方面，2025年，南下資金淨買入前十名的港股份別是阿里巴巴（9988）、美團（3690）、建設銀行（0939）、騰訊控股（0700）、小米集團（1810）、中國移動（0941）、中芯國際（0981）、快手（1024）、南方恒生科技（3033）、中國海洋石油（0883）。

舜宇及比亞迪電子成北水沽貨對象

至於淨賣出前十名分別是舜宇光學科技（2382）、新華保險（1336）、濰柴動力（2338）、華虹半導體（1347）、ASMPT（0522）、比亞迪電子（0285）、中國石油股份（0857）、匯量科技（1860）、贛峰鋰業（1772）、老鋪黃金（6181）。