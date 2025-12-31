美股｜2025年最後交易日　道指收市跌303點　納指挫0.76%

2025年最後一個交易日，美股周三（12月31日）下跌。道指至收市跌303點，但全年累漲12.97%；標普500指數收市跌0.74%，全年累漲16.39%；納指則收跌0.76%，全年累漲20.36%。三大指數連續第三年上漲。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間1月1日

【05:11】Tesla跌1%

道指收市報48,063.29點，跌303.77點或0.63%；納指收報23,241.99點，跌177.09點或0.76%；標普500指數收報6,845.50點，跌50.74點或0.74%。

重磅科技股方面，Tesla跌1.04%、Nvidia跌0.55%、蘋果公司（Apple）跌0.45%。

【05:09】中概股指數收跌1.13%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.13%。其中，阿里巴巴ADR跌0.55%。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

【04:31】美元指數微升 現貨金價下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.32，漲0.08%。其中，美元兌日圓最新報156.69，漲0.21%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,318.56美元，跌20.33美元或0.47%。

【04:30】油價下跌

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報57.42美元，跌0.53美元或0.91%。倫敦布蘭特期油收報60.85美元，跌0.48美元或0.78%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,371.83 美元、24小時內約跌0.5%。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間12月31日

【22:50】美國首領失業救濟人數少於預期

道指最新報48,279點，跌87點或0.18%；納指最新報23,374點，跌44點或0.19%；標普500指數現報6,884點，跌11點或0.17%。

數據方面。美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數按周減少1.6萬人，跌至19.9萬人，少於市場預期的21.8萬人；續領人數按周減少4.7萬人，跌至186.6萬人，也少於市場預期的190.2萬人。

【22:46】油價約升0.4%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.18美元，升0.23美元或0.40%；倫敦布蘭特期油每桶報61.58美元，升0.25美元或0.41%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,409.75美元、24小時內約跌0.4%。