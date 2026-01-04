TVB︰曾志偉退任總經理　轉任諮詢委員會召集人　1月21日生效

電視廣播（0511，TVB）宣布總經理（節目內容營運）曾志偉即將今年1月21日起退任，並轉任為新成立、專責就新節目內容及策略方向向董事局提供建議的諮詢委員會召集人。



TVB行政主席許濤讚揚曾志偉的貢獻並表示：「 自2021年1月重返TVB出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目內容）以來，曾志偉啟動了一項重要的節目內容改革藍圖，並聯同多個內部團隊開拓全新的節目領域。同年9月，他獲委任為總經理（節目內容營運），統籌內容製作及合拍劇項目，為 TVB 未來的內容版圖奠下堅實基礎。本人謹代表董事局及全體員工，衷心感謝曾志偉的專業投入與卓越貢獻。我們期盼曾志偉於新職務上繼續發揮創意視野與策略洞察，進一步鞏固並推動TVB在節目創新與策略合作上的發展。」

TVB表示，展望未來，期盼曾志偉於新職務上繼續發揮其創意視野與策略洞察，進一步強化公司在內容創新與夥伴合作上的發展。

重返TVB五載 首要任務成功「破冰」

曾志偉自2021年1月受邀重返TVB擔任副總經理，當時的首要任務便是解決與四大唱片公司長達多年的版權僵局。同年9月，他獲升任為總經理，全面統籌綜藝、合拍劇及音樂製作等核心營運，亦成功策劃多個大型節目，為當時的TVB帶來新氣象。