機械人IPO活躍　小米有份、斯坦德來港遞表　宇樹澄清正常推上市

機械人企業申請上市動作活躍，內地工業智能移動機器人公司斯坦德機器人，向港交所遞表申主板上市，聯席保薦人為中信証券及國泰海通。



斯坦德申港上市 小米曾為早期股東

公司去年首三季股東應佔虧損1.6億元（人民幣，下同），按年擴大近1.9倍；收入則按年增20%至1.9億元。據招股書引述結構資料，截至2024年12月止年度，按銷量計算，該公司為中國四大工業智能移動機器人解決方案提供商，市場份額為3.2%。按2024年的出貨量計，該公司是全球數個高科技產業中最大的工業智能移動機器人解決方案提供商之一：

此外，小米（1810）曾於2023年參與過斯坦德機器人的C輪上市前融資，當時投資1.5億元。截至去年12月26日，小米持有斯坦德機器人已發行股份總數約8.4%。

宇樹澄清上市工作正常推進 未涉申請綠色通道

另外，早先有市場傳聞指出，「杭州六小龍」宇樹科技到A股上市的「綠色通道」被叫停。報道引述消息人士指出，稱官方希望將機械人行業降溫。

不過宇樹官方隨後向外否認有關報道，明言未曾申請有關機制，強調目前上市工作正常推進。