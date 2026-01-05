小鵬曾瀉半成　傳產品營運中心副總裁陳永海已離任｜港股異動

港汽車股集體下挫，其中，小鵬汽車（9868）曾跌半成，低見75.8元，最新報76.6元，跌4.7%。



小鵬汽車傳出現高層變動。有媒體指，小鵬汽車產品營運中心副總裁陳永海已於2025年12月離職，其職務暫由公司總裁王鳳英接替。

（小鵬汽車官網）

陳永海2010年加入何小鵬創立的UC，曾擔任產品主管。2014年UC被阿里巴巴（9988）收購後，陳永海曾加入360，並受UC前CEO俞永福邀請進入高德地圖。2022年1月，陳永海正式加入小鵬汽車，初期負責網路中心，後因公司產品策略調整，轉任產品中心負責人。

理想汽車官網

其他汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.8%，比亞迪（1211）跌2.4%，零跑（9863）及吉利（0175）均跌2.9%，蔚來（9866）跌6.1%。