美股｜道指收市漲594點創新高　盤中曾首度升穿49000點

美國對委內瑞拉的軍事行動，令能源股大幅上漲。美股周一 （1月5日）造好，道指盤中曾突破49,000點大關，最多漲827點，至收市仍升595點，創下新高紀錄。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間1月6日

【05:11】Tesla升3.1% 蘋果挫1.38%

道指收市報48,977.18點，升594.79點或1.23%；納指收報23,395.82點，漲160.19點或0.69%；標普500指數收報6,902.05點，升43.58點或0.64%。

重磅科技股方面，Tesla升3.10%、Amazon升2.90%；Nvidia則跌0.39%、蘋果公司（Apple）挫1.38%。

另外，能源巨頭雪佛龍（Chevron）漲5.11%，為升幅最大道指成份股；埃克森美孚（Exxon Mobil）也升2.25%、

【05:09】中概股指數收漲0.49%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.49%。其中，阿里巴巴ADR升0.33%。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

【04:31】美元指數下跌 現貨金價漲逾2.5%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.26，跌0.16%。其中，美元兌日圓最新報156.26，跌0.37%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報4,439.07美元，升108.57美元或2.51%。

【04:40】油價升逾1.6%

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報58.32美元，升1.00美元或1.74%。倫敦布蘭特期油收報61.76美元，升1.01美元或1.66%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報94,298.89美元、24小時內漲逾3%。

【04:30】恒指夜期收報26,562點 高水215點

恒指夜市期指收報26,562點，升188點，較恒指收市26,347點，高水215點，成交17,419張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間1月5日

【23:50】Amazon升2.5%

道指最新報49,054點，升671點或1.39%；納指最新報23,431點，升196點或0.84%；標普500指數現報6,909點，漲51點或0.75%。

重磅科技股方面，Tesla現漲4.02%、Amazon升2.51%、Nvidia漲0.41%。

【22:50】Amazon升近2%

道指最新報48,893點，升511點或1.06%；納指最新報23,382點，升147點或0.63%；標普500指數現報6,897點，漲39點或0.57%。

重磅科技股方面，Tesla現漲3.18%、Amazon升1.90%、Nvidia漲0.34%。

【22:43】油價升逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.04美元，升0.72美元或1.26%；倫敦布蘭特期油每桶報61.42美元，升0.67美元或1.10%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,174.14 美元、24小時內約升1%。